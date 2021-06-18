Мурашко рассказал, когда нужно прививаться переболевшим COVID

https://static.news.ru/photo/f5723158-d023-11eb-9682-96000091f725_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

У людей, переболевших коронавирусом, в течение последующих девяти месяцев сохраняется неплохой иммунитет. После этого им желательно сделать прививку, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко Telegram-каналу «Вы слушали Маяк».

Министр добавил, что привившимся в течение полугода можно не беспокоится о наличии антител.

В принципе, в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет, — сказал глава ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жизненно необходимо начать ревакцинацию. По его словам, у тех, кто прививался достаточно давно, уже закончились антитела. Он добавил, что намерен поднять этот вопрос в правительстве.

Глава Минздрава в ответ на вопрос СМИ о том, стоит ли сейчас заново прививаться людям, у которых после вакцинации снизился титр антител, сказал, что его ведомство готовит рекомендации по этому вопросу. Он добавил, что для ревакцинации может быть использована вакцина «Спутник Лайт».