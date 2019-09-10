Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) доказали, что человека можно омолодить благодаря регенерации тимуса (орган, в котором происходит созревание клеток иммунной системы — News.ru). С возрастом эта железа работает хуже, из-за чего происходит снижение иммунитета. Эксперты произвели «рестарт» тимуса, с помощью сочетания трёх препаратов — гормона роста, стероидного гормона дегидроэпиандростерона и препарата от сахарного диабета метформина.

Американские исследователи выбрали 9 добровольцев в возрасте от 51 до 65 лет, которые в течение года принимали «коктейль» из указанных препаратов. Они определили — добровольцы в среднем теряли 2,5 года своего биологического возраста. Иммунная система участников продемонстрировала признаки омоложения.

Как рассказал учёный из Калифорнийского университета Грег Фахи, регенерация тимуса может быть полезна людям, которые имеют недостаточно активную иммунную систему, в том числе пожилым. В ближайшее время исследования воздействия препаратов на организм будут продолжено. В том числе предстоит увидеть обратную сторону медали — как ударные дозы указанных препаратов влияют на другие органы.

Такой «коктейль» уже сегодня используют некоторые бодибилдеры и тренеры для улучшения качества мышц и связок в зрелом возрасте. Но такие эксперименты с собственным телом могут быть чрезвычайно опасными. Врачи уже высказывают опасения — сочетание этих препаратов может вызвать рак с вероятностью в 50%.

Сочетание этих препаратов является большим соблазном. С одной стороны эффект омоложения очевиден — ускоряется деление клеток и обменные процессы. Улучшается качество костной и хрящевой ткани. Человек преображается на глазах. С другой стороны, сочетание этих препаратов на 50% увеличивает вероятность возникновения рака, и на 30% — сахарного диабета. Поэтому я бы не рекомендовала такой способ омоложения. Анна Гончарова эндокринолог, доктор медицинских наук

В поисках лекарства от старости

Несколькими днями раньше группа российских цитологов и геронтологов оказалась на пороге открытия средства от старости. Ученые обнаружили, что существует зависимость между возрастом человека и количеством разрывов ДНК в клетках кожи. Из-за них с возрастом накапливаются генетические дефекты, которые снижают способность организма к восстановлению. Ученые намерены разработать препарат, который поможет клеткам восстанавливаться после повреждений. Он станет лекарством от старости.

Комментируя News.ru исследование российских ученых, главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачёва, отметила, что нарушения репарации ДНК — «это известный механизм старения не только клеток кожи, но и других». Поэтому если будет найдено лекарство, которое позволяет восстановить ошибки ДНК, то это будет великое открытие современности.

Самый верный способ найти лекарство против старения — наблюдать и изучать нестареющих людей. Пока никто в мире таких исследований не проводил. Об этом в личной беседе с News.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

David Oxberry/moodboard/Global Look Press

По словам врача, около 1-2% из всей популяции людей стареют очень медленно. Явные возрастные изменения у них наступают после 60-70 лет. Также они долгие годы сохраняют хорошее здоровье. Яркий пример такого человека — российский актёр Владимир Зельдин. При этом «вечно молодые» люди не обязательно являются ярыми поклонниками ЗОЖ и живут в экологически чистых зонах. Среди них есть много жителей мегаполисов, имеющих вредные привычки. По словам Конева, секрет таких людей учёными до сих пор не раскрыт.

Лекарства против старения пока не существует, но есть множество способов на несколько десятилетий сдвинуть проход старости. Например, омоложение с помощью клеточных технологий. Также увядание тела можно отсрочить, правильно питаясь и отказавшись от вредных привычек. Сергей Копонев, клинический психолог в беседе с News,ru высказал мнение,что скорость старения организма напрямую зависит от того, насколько конкретный человек боится смерти. Чем меньше страх перед ней, тем более моложавый внешний вид.