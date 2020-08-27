Микробиолог рассказал, можно ли прививаться и от гриппа, и от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c48bfc5c-e877-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Плановая вакцинация от гриппа в этом году не помешает иммунизации от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков.

Он отметил, что применение любой вакцины всегда происходит не в лабораторных условиях, а в условиях реальной жизни, когда на человека одновременно воздействуют несколько инфекций.

Когда мы провакцинировались от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции, другие вирусы. Более того, в кишечнике человека живёт масса вирусов, большинство из которых он даже не замечает. Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы, например, вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, — цитирует Чумакова KP.RU.

Тем не менее, предупредил микробиолог, делать это нужно с перерывом во времени и под руководством специалиста.

Он также напомнил, что прививаться от гриппа следует ежегодно, так как вирус мутирует и к новому осенне-зимнему сезону подходит изменённым. Однако и вакцина модифицируется, пояснил он. Дело в том, что на начальных стадиях эпидемии учёные выделяют штамм, актуальный для текущего сезона и передают его во Всемирную организацию здравоохранения. На основе этого штамма специализированные лаборатории вносят необходимые изменения в препарат.

Это отлаженная схема работы. Каждый год отдельная вакцина делается под конкретный штамм вируса, который именно в этом году является возбудителем инфекции, — объяснил Чумаков.

Вместе с тем, отметил он, прививка от гриппа не поможет «натренировать» иммунитет и предостеречь его от других респираторных инфекций, в том числе — от коронавируса.

Вакцины, которые дают защиту не только от определённого вируса, но и от атаки других их видов, существуют, но их не так уж и много — это препараты от кори, полиомиелита и оспы. Однако для вакцинации от гриппа применяется препарат, который содержит только отдельные компоненты вируса, рассказал микробиолог.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько групп российских учёных работают над созданием единой вакцины, защищающей одновременно от гриппа и коронавируса.