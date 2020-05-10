Медики рассказали о способности брокколи снимать боли в суставах

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Брокколи содержат большое количество питательных веществ, витаминов и минералов, а также являются источником иммуностимулирующих антиоксидантов.

Это растение содержит растительные соединения, которые оказывают сильное противовоспалительное действие и помогают от боли в суставах, вызванной остеоартритом и артрозом.

Также благодаря антиоксидантам, в том числе витамину С и бета-каротину, брокколи способны улучшить иммунитет, обмен веществ, пищеварение, развитие костей, поддержать здоровье глаз и защитить клетки от повреждений.

Употреблять этот овощ рекомендуется и для профилактики диабета II типа за счёт содержания сульфорафана, который ингибирует выработку глюкозы, передаёт MedikForum.

Ранее NEWS.ru писал, что бананы являются не только хорошей заменой десерту, но и оказывают благотворное влияние на организм человека. В первую очередь этот фрукт является очень питательным, а также насыщенным витаминами и полезными веществами, способствующими обмену веществ, дыханию, развитию костей и восстановлению клеток.