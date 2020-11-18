Медик назвал самые опасные заболевания — спутники COVID-19

https://static.news.ru/photo/00b3a140-29a9-11eb-a32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сахарный диабет и сопутствующие ему проблемы с сердечно-сосудистой системой являются самыми опасными осложнениями при коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев.

По мнению эксперта, данные недуги входят в десятку факторов риска тяжёлого течения COVID-19. Фадеев отметил, что, согласно информации учебного заведения, болезни сердца встречались у 61% госпитализированных, ещё у 25% был сахарный диабет второго типа. Кроме того, 25% пациентов страдали ожирением, пишет Lenta.ru со ссылкой на документ.

Нарушения обмена глюкозы являются верхушкой айсберга неблагоприятных обменных процессов обмена веществ, которые в свою очередь определяют худший прогноз для пациентов с COVID-19, — отметил Фадеев.

Кроме того, приём антибиотиков при инфицировании коронавирусом может ухудшить состояние больного и привести к серьёзным осложнениям. К такому выводу пришли учёные из Хуачжунского университета науки и технологии.

Исследователи проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с COVID-19, которые не испытывали тяжёлых симптомов. Они поступили в медучреждения с низким риском бактериальной инфекции. При этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков. В течение месяца наблюдений у части пациентов появились осложнения. В группе, где принимали антибиотики, их частота была в полтора раза выше, чем в контрольной.

Учёные пришли к выводу, что антибиотики способствовали прогрессированию заболевания, длительному сроку пребывания в стационаре и развитию вторичных инфекций. Связи с повышенной летальностью выявлено не было.

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