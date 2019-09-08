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Заболевания печени можно диагностировать на ранних стадиях развития по внешнему виду пациента.

Так, в первую очередь стоит насторожиться при пожелтении кожи и склер глаз. Эти симптомы свидетельствуют о запущенном состоянии печени, в том числе указывают на острую стадию Гепатита А.

Кроме того, следует немедленно обратиться к врачам при появлении сосудистых звёздочек на щеках и крыльях носа. Также важным симптомом возможных проблем с печенью является густой налёт на языке и покраснение его кончика, сообщает «МедикФорум».

При появлении данных симптомов необходимо сдать анализы крови и выполнить УЗИ. В соответствии с их показаниями врач даст определенные назначения.

Ранее News.ru писал о том, что главный антибактериальный овощ — чеснок — оказался полезен не для всех. При некоторых заболеваниях употребление чеснока в пищу грозит серьёзными последствиями для организма. По словам медиков, людям, у которых есть проблемы с печенью или почками, чеснок категорически противопоказан, так как в нём содержится большое количество токсичных элементов, способных вызвать нарушение работы указанных органов.