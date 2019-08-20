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Главный антибактериальный овощ — чеснок, оказался полезен не для всех. При некоторых заболеваниях употребление чеснока в пищу грозит серьёзными последствиями для организма.

По словам медиков, людям, у которых есть проблемы с печенью или почками чеснок категорически противопоказан, так как в нём содержится большое количество токсичных элементов, способных вызвать нарушение работы указанных органов.

Кроме того, этот овощ вызывает раздражение и воспаление кишечника. В случае диареи ни в коем случае нельзя есть чеснок, чтобы не усугубить ситуацию.

Проведённое исследование также показало, что чеснок понижает давление, а также может привести к раздражению слизистых оболочек глаз, поэтому пациентам, страдающим от гипотонии, а также при наличии глазных заболеваний о чесноке лучше забыть.

Не стоит увлекаться этим овощем беременным женщинам, а также людям, у которых запланирована оперативное вмешательство. Дело в том, что чеснок способствует разжижению крови, сообщает «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из американского Института исследования рака и Всемирного фонда борьбы с раком составили шесть простых правил, следуя которым, можно защитить организм от появления злокачественных опухолей. Проведённое исследование показало, что рацион питания играет немаловажную роль в борьбе с развитием рака. Учёные настоятельно рекомендуют в целях профилактики онкозаболезваний как можно чаще есть зелень, чеснок и водоросли. Этот набор обеспечит организм таким большим количеством антиоксидантов, с которым не смогут сравниться другие продукты.