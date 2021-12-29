Малышева назвала симптом, по которому сразу можно определить рак

Теледоктор Елена Малышева назвала способ, позволяющий с одного взгляда выявить рак у человека. Это тёмно-коричневые полоски на теле, пояснила телеведущая в передаче «Жить здорово!» на Первом канале.

Эти полоски могут свидетельствовать о злокачественной опухоли в желудке, отметила врач.

Посмотрите на себя. Если в подмышечной области и на шее чёрная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьезный симптом, который называется акантоз, — предупредила медик.

Соведущий Малышевой, врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что этот симптом может свидетельствовать не только о раке желудка, но и поликистозе яичников, диабете и дерматите. Врач посоветовал всем, кто обнаружил у себя такой признак, пройти гастроскопию, чтобы исключить опухоль в желудке.

Накануне главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что главным признаком онкологических нарушений в организме надо считать появление кровянистых выделений. Если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков, следует немедленно обследоваться.

Ранее сообщалось, что рак лёгкого, рак желудка и кишечника, а также поджелудочной железы протекают агрессивнее других видов болезни. При этом курение — фактор риска для всех онкологических заболеваний.