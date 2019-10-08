https://static.news.ru/photo/53fe8b1c-ea0d-11e9-b397-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева назвала объём талии, при котором мужчина может считаться худым и здоровым. Он не должен превышать 94 см.

Именно этот объём гарантирует положительный прогноз жизни и высокий уровень тестостеронов у мужчин. Для женщин оптимальный объём талии не должен превышать 80 см, сообщила Малышева в эфире ток-шоу «Пусть говорят» , где обсуждалось стремительное похудение актёра Александра Семчева, который сумел сбросить 100 кг.

Мужчинам худеть гораздо легче, чем женщинам, уточнила ведущая программы «Жить здорово». Но, какие бы методы и способы при этом ни применялись, всё сводится к одному — уменьшению порций. Для этой цели урезается желудок или устанавливается на него манжета — как самый радикальный способ сбросить вес. И в конечном итоге люди сами приходят к осознанию культуры питания.

В России сейчас есть три официально зарегистрированных лекарственных средства, которые действительно помогают похудеть. Их действие заключается в уменьшении аппетита. Но названия препаратов Малышева не сообщила.

Ранее News.ru сообщал, что популярный актёр Александр Семчев поделился со своими поклонниками секретом своего похудения. Артист за полгода потерял почти центнер. Он признался, что перешёл на белковую диету. Чередовал мясо с рыбой, а также употреблял сырые овощи.