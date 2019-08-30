История лечения туберкулёза щенками в Нижнем Новгороде уже несколько дней широко освещается СМИ. Жительница города попросила в приюте нескольких собачьих детёнышей, чтобы сварить их и накормить бульоном больного супруга. Женщина верит — собачий жир исцеляет туберкулёзников лучше антибиотиков. Как оказалось, этот шокирующий случай не единственный пример того, что в век высоких технологий люди продолжают использовать средневековые методы устранения недугов. Так, хронический алкоголизм пытаются лечить настойкой на дождевых червях, болезнь Паркинсона — живыми жуками. Откуда «растут ноги» у жутких способов лечения, разбирался News.ru.
Жительница Нижнего Новгорода позвонила в собачий приют и попросила четырёх щенков. Она объяснила — пёсики ей нужны ради мяса. Женщина уверена, что употребление в пищу собачатины помогает от туберкулёза лёгких. В этом она лично убедилась на примере родного брата, который якобы избавился от болезни, поедая аналогичное жаркое.
От использования традиционных методов лечения они с мужем отказались потому, что боятся за сохранность печени. Ведь больным дают по 15 штук таблеток, рассказала позже журналистам женщина, а это может негативно сказаться на органах пищеварения.
Метод заключённых
Отчаянная нижегородка изобрела сомнительный метод лечения не сама. Такая практика существовала ещё в Советском Союзе в местах не столь отдалённых. Считалось, что именно собачий жир способен активировать защитные силы организма на борьбу с инфекцией. Легенда о вылечившихся от туберкулёза передавалась из уст в уста.
Даже сегодня у любительницы нетрадиционной медицины из Нижнего Новгорода нашлось в Сети немало последователей. Многие призывают оставить в покое даму, ведь «метод и правда работает».
Устойчивый интерес к странным способам лечения туберкулёза в народе объясним, считает заслуженный врач России Александр Мясников. Ведь в последние годы возникала проблема — колоссальная устойчивость возбудителей инфекций к антибиотикам. Часто традиционные методы лечения недуга оказываются неэффективными. К тому же в Африке недавно зародилась новая микобактерия туберкулёза, которая изначально не чувствительна ни к одному антибиотику. Но ни варёные, ни тушёные, ни жареные щенки здесь не помогут, констатирует врач. Их мясо точно не лечит от туберкулёза.
Это инфекционная болезнь. Она может покинуть организм под воздействием антибиотиков или через укрепление собственного иммунитета, — подчеркнул Александр Мясников.
Этим отчасти объясняются «лекарственные» свойства собачатины. Скудно питающегося, ослабленного человека начинают кормить мясом или бульоном животного. У него просто включается собственный иммунитет, и он справляется с болезнью. Окружающие же уверены — помог больному живодёрский способ лечения.
Жук-лекарь
По утверждению руководителя отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ доктора медицинских наук Александра Немцова, в России до 40% мужского трудоспособного населения регулярно злоупотребляют спиртным, алкоголизмом страдают два миллиона человек, а от отравлений спиртными напитками, преимущественно суррогатами водки, ежегодно умирают порядка 500 тысяч.
Лечить зависимость от зелёного змия многие предпочитают нестандартными методами. Вместо записи к наркологу — наловить дождевых червей, залить их водкой или спиртом. Такая настойка в народе считается эффективным способом лечения от алкогольной зависимости. Её предлагается незаметно добавлять в пищу или напитки больному.
У выпивающего появляется отвращение к приёму спиртного, а после выпивки его начинает рвать и мутить, что приводит к отказу от употребления горячительного, — говорится на одном из сайтов, посвящённых борьбе с алкогольной зависимостью.
Ещё настойку из червей предлагается использовать для лечения заболеваний глаз — близорукости, катаракты, глаукомы. Одна из читательниц группы во «ВКонтакте» «Злой медик» поделилась рецептом целебных капель: стакан дождевых червей уложить в кастрюлю и томить в духовке при невысокой температуре. Когда жидкость отойдёт, остудить и несколько раз отфильтровать, пока она не станет прозрачной. Женщина утверждает — ей удалось улучшить зрение.
Проглотить живого жука — многие считают, что это отличный способ вылечить псориаз, диабет, СПИД, рак. А также облегчить аллергию, стимулировать иммунную систему, улучшить самочувствие и повысить настроение. Любой проползающий мимо гад не подойдёт. Нужен так называемый жук-знахарь или жук-чернотелка из семейства Tenebrionidae.
Полезные для здоровья вещества, содержащиеся в этом насекомом, изучали в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. Учёные нашли некоторые вещества, которые помогают предотвратить развитие болезни Паркинсона. Эксперты предполагали получать их из уже мёртвых насекомых. Но на просторах Сети родилась другая идея — живых насекомых принимать перорально, запивая кефиром. Почему для достижения оздоровительного эффекта жуки должны быть обязательно живыми — нигде не уточняется.
Врач-гастроэнтеролог Нурия Хасановна предупреждает о том, что подобные эксперименты с живой природой не только бесполезные, но и опасные. Во-первых, проглоченное насекомое может попасть в дыхательное горло и стать причиной удушья. Во-вторых, пищеварительная система человека не рассчитана на переваривание хитинового покрова насекомых, у нас нет для этого ферментов. Соответственно, постоянное питание жуками может вызвать отравление и интоксикацию.