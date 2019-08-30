История лечения туберкулёза щенками в Нижнем Новгороде уже несколько дней широко освещается СМИ. Жительница города попросила в приюте нескольких собачьих детёнышей, чтобы сварить их и накормить бульоном больного супруга. Женщина верит — собачий жир исцеляет туберкулёзников лучше антибиотиков. Как оказалось, этот шокирующий случай не единственный пример того, что в век высоких технологий люди продолжают использовать средневековые методы устранения недугов. Так, хронический алкоголизм пытаются лечить настойкой на дождевых червях, болезнь Паркинсона — живыми жуками. Откуда «растут ноги» у жутких способов лечения, разбирался News.ru.

Жительница Нижнего Новгорода позвонила в собачий приют и попросила четырёх щенков. Она объяснила — пёсики ей нужны ради мяса. Женщина уверена, что употребление в пищу собачатины помогает от туберкулёза лёгких. В этом она лично убедилась на примере родного брата, который якобы избавился от болезни, поедая аналогичное жаркое.

От использования традиционных методов лечения они с мужем отказались потому, что боятся за сохранность печени. Ведь больным дают по 15 штук таблеток, рассказала позже журналистам женщина, а это может негативно сказаться на органах пищеварения.

Метод заключённых

Отчаянная нижегородка изобрела сомнительный метод лечения не сама. Такая практика существовала ещё в Советском Союзе в местах не столь отдалённых. Считалось, что именно собачий жир способен активировать защитные силы организма на борьбу с инфекцией. Легенда о вылечившихся от туберкулёза передавалась из уст в уста.

Даже сегодня у любительницы нетрадиционной медицины из Нижнего Новгорода нашлось в Сети немало последователей. Многие призывают оставить в покое даму, ведь «метод и правда работает».

Устойчивый интерес к странным способам лечения туберкулёза в народе объясним, считает заслуженный врач России Александр Мясников. Ведь в последние годы возникала проблема — колоссальная устойчивость возбудителей инфекций к антибиотикам. Часто традиционные методы лечения недуга оказываются неэффективными. К тому же в Африке недавно зародилась новая микобактерия туберкулёза, которая изначально не чувствительна ни к одному антибиотику. Но ни варёные, ни тушёные, ни жареные щенки здесь не помогут, констатирует врач. Их мясо точно не лечит от туберкулёза.

Florian Bachmeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Это инфекционная болезнь. Она может покинуть организм под воздействием антибиотиков или через укрепление собственного иммунитета, — подчеркнул Александр Мясников.

Этим отчасти объясняются «лекарственные» свойства собачатины. Скудно питающегося, ослабленного человека начинают кормить мясом или бульоном животного. У него просто включается собственный иммунитет, и он справляется с болезнью. Окружающие же уверены — помог больному живодёрский способ лечения.

Жук-лекарь

По утверждению руководителя отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ доктора медицинских наук Александра Немцова, в России до 40% мужского трудоспособного населения регулярно злоупотребляют спиртным, алкоголизмом страдают два миллиона человек, а от отравлений спиртными напитками, преимущественно суррогатами водки, ежегодно умирают порядка 500 тысяч.

Лечить зависимость от зелёного змия многие предпочитают нестандартными методами. Вместо записи к наркологу — наловить дождевых червей, залить их водкой или спиртом. Такая настойка в народе считается эффективным способом лечения от алкогольной зависимости. Её предлагается незаметно добавлять в пищу или напитки больному.

У выпивающего появляется отвращение к приёму спиртного, а после выпивки его начинает рвать и мутить, что приводит к отказу от употребления горячительного, — говорится на одном из сайтов, посвящённых борьбе с алкогольной зависимостью.

M. Henning/blickwinkel/Global Look Press

Ещё настойку из червей предлагается использовать для лечения заболеваний глаз — близорукости, катаракты, глаукомы. Одна из читательниц группы во «ВКонтакте» «Злой медик» поделилась рецептом целебных капель: стакан дождевых червей уложить в кастрюлю и томить в духовке при невысокой температуре. Когда жидкость отойдёт, остудить и несколько раз отфильтровать, пока она не станет прозрачной. Женщина утверждает — ей удалось улучшить зрение.

Дождевые черви рыхлят почву и делают её плодородной. Но свойств, полезных для здоровья, в них не выявлено. Я таких исследований не встречала. Поэтому подобная настойка вряд ли поможет от серьёзных заболеваний, это самовнушение. Традиционная медицина в России, к сожалению, находится в упадке. Поэтому «всплывают» вот такие народные верования. Елена Чернышева врач-паразитолог, кандидат биологических наук

Проглотить живого жука — многие считают, что это отличный способ вылечить псориаз, диабет, СПИД, рак. А также облегчить аллергию, стимулировать иммунную систему, улучшить самочувствие и повысить настроение. Любой проползающий мимо гад не подойдёт. Нужен так называемый жук-знахарь или жук-чернотелка из семейства Tenebrionidae.

Полезные для здоровья вещества, содержащиеся в этом насекомом, изучали в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. Учёные нашли некоторые вещества, которые помогают предотвратить развитие болезни Паркинсона. Эксперты предполагали получать их из уже мёртвых насекомых. Но на просторах Сети родилась другая идея — живых насекомых принимать перорально, запивая кефиром. Почему для достижения оздоровительного эффекта жуки должны быть обязательно живыми — нигде не уточняется.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Хасановна предупреждает о том, что подобные эксперименты с живой природой не только бесполезные, но и опасные. Во-первых, проглоченное насекомое может попасть в дыхательное горло и стать причиной удушья. Во-вторых, пищеварительная система человека не рассчитана на переваривание хитинового покрова насекомых, у нас нет для этого ферментов. Соответственно, постоянное питание жуками может вызвать отравление и интоксикацию.