Косметолог рассказал, почему «укол красоты» может стать смертельным

https://static.news.ru/photo/6482f31c-feab-11e9-aa1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Инъекции низкокачественного препарата, сделанные непрофессионалами, могут стать смертельными для всех желающих увеличить себе губы или разгладить морщины. Об этом заявила косметолог, тренер по препаратам Екатерина Захарова.

Ранее инстаблогер из Красноярска Виктория Беневолент решила увеличить себе губы. В результате они стали настолько большими, что девушка просто с трудом могла говорить. Тем не менее, она сумела поделиться эмоциями в своём Instagram.

По мнению Екатерины Захаровой, у девушки произошла аллергическая реакция на препарат, который ей вкололи. При этом, если бы Виктория обратилась к хорошему специалисту. подобной опухоли не случилось бы

Скорее всего, препарат ставил не врач, а доморощенный косметолог или выпускник краткосрочных курсов, который не знает анатомию и то, как организм может реагировать на инъекции, — отметила эксперт.

Захарова добавила, что после инъекций отёк происходит всегда и держится до пяти дней, однако имеет умеренные размеры. Однако если неумелый косметолог попадёт в сосуд, это может спровоцировать отмирание тканей. Также большую роль играет качество препарата.

Непрофессионалы вводят гиалуроновую кислоту за пять тысяч. Последствия такой экономии — аллергия, искривлённые губы, пережатые сосуды. Ведь анатомию эти люди не знают, вкалывают абы как. Игла может попасть в вену, и, если даже маленькая капля средства попадёт в кровь, — это эмболия, смертельно опасно, — добавила эксперт в интервью Life.

Однако самым страшным является, когда «серый специалист» попадает иглой в вену клиента. Препарат способствует образованию тромба, перекрывается приток крови к жизненно важным органам — и это приводит к смерти клиента.

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