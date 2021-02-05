Дерматолог развеял 6 мифов о косметологии

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Очень многие люди путают основные термины и заблуждаются в назначении тех или иных косметологических процедур. Самые популярные мифы развеяла врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

В её личном топ-6 заблуждений на первом месте стоит миф о том, что одного визита к косметологу достаточно, чтобы привести кожу в порядок. Обычно, нужно провести целый курс процедур, чтобы получить более или менее длительный эффект, а затем просто поддерживать состояние кожи.

Второе популярное заблуждение: филлер и botox — ни одно и то же. Это совершенно разные процедуры. Кроме того, botox — это не препарат и не процедура вовсе, а наименование бренда-производителя. Действующее вещество на самом деле называется ботулотоксином.

Мезотерапия и биоревитализация — тоже разные процедуры. Поэтому, кстати, возникает путаница и с кремами. Женщины просто не знают, что и для чего применяется.

Уходовые средства и средства неинвазивные, которые мы не колем, а только наносим на кожу, только увлажняют верхний роговой слой кожи. Больше ничего они не делают, — цитирует Егорову ФАН.

Ещё один миф — проблемы с кожей идут от желудка. Но в 80% акне указывают на проблему с половыми гормонами, поэтому лучше записать к гинекологу и эндокринологу, а не к гастроэнтерологу.

«Чем дороже, тем лучше» — миф, который замывает топ-5. Главный критерий не цена косметики, подчёркивает Егорова. Она должна быть грамотно подобрана.

Косметолог нужен только женщинам после определённого возраста — тоже заблуждение. Даже в 16 лет могут появиться «заломы на лбу», в таких случаях можно сделать botox, но в небольших дозах.

Как писал ранее NEWS.ru, продлить жизнь можно, и для этого нужно выполнить пять простых правил. Их перечислил британский терапевт Тим Лебенс. Все они касаются правил питания.