Косметолог назвал способ убрать морщины без ботокса и пластики

https://static.news.ru/photo/1d3237e8-f342-11ea-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Избавиться от ранних морщин на лице вполне реально, заявила врач-косметолог Астрид Овеян. Но, по её мнению, для применения подобных методов необходимо соблюсти несколько условий.

В качестве средства от преждевременных возрастных изменений на лице в последнее время косметологи применяют тейпы — специальные эластичные пластыри. Их приклеивают на лицо. Сторонники подобного способа отмечают его доступность и отсутствие рисков, присутствующих во время более радикальных процедур — пластических операций и уколов ботокса. В ряде случаев тейпы помогают предотвратить преждевременное появление морщин, отметила Овеян.

Если в раннем возрасте с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает. В таком случае мы отвыкаем от привычки много хмуриться, и мы уходим от нашей мимики. Если взяться вовремя, то мы получаем более спокойное лицо, — рассказала медик в эфире радиостанции Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что после определённого возраста тейпы уже не принесут нужного эффекта. По её словам, после 35 лет, если на лице уже есть заломы, появилась привычка хмуриться, то использование эластичных пластырей превращается в «баловство». Медик напомнила, что перед любой подобной процедурой необходима консультация специалиста.

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