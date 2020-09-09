Ток вместо таблеток: врачи сообщили об альтернативном способе лечения боли

Боль в спине и суставах является одной из самых распространённых. По статистике, каждая вторая жалоба на боль связана с опорно-двигательным аппаратом. Врачи называют это горькой расплатой за увеличение продолжительности жизни. С возрастом позвоночник и суставы изнашиваются, появляются дегенеративные изменения. Кости становятся хрупкими, и любая травма может обернуться инвалидностью. Современная медицина предоставляет множество вариантов оперативного вмешательства, а неизбежную боль купируют препаратами, которые негативно воздействуют на ЖКТ и сердце. Врачи рассказали NEWS.ru об альтернативе медикаментозному лечению.

При остеохондрозе, сколиозе, остеопорозе, артрозе, радикулите, люмбаго и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата возникает боль. Поэтому помимо основного лечения врачи назначают таким пациентам болеутоляющие препараты. Например, нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) или миорелаксанты. Одним из побочных эффектов этих лекарств являются эрозия и язвы стенок желудка и нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Недавно в России начали применять альтернативный метод купирования боли — радиочастотная денервация. Используя электрический ток, врач на длительное время (до двух лет) «выключает» нервы, несущие болевую информацию от поражённых участков в кору головного мозга. Ток сверхвысокой частоты разогревает окружающие ткани до 80–85 градусов, работа нерва прекращается, и человека покидают неприятные ощущения.

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Опрошенные NEWS.ru практикующие врачи со сдержанным оптимизмом относятся к новой технологии. Она оказывает положительное воздействие, но не при всех поражениях двигательного аппарата.

Метод радиочастотной денервации является весьма эффективным для пациентов со стойкими болями после поверхностной травмы, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор, доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Андрей Королев. Методика прекрасно работает, если у человека «нет выраженных внутренних изменений», а боль вызвана только локальным повреждением поверхностного нерва.

Болевой синдром при артрозах, артритах и других состояниях вызван серьёзными патологиями, дегенеративными изменениями в суставах. А от выключения нервов толка не будет, нужны более радикальные решения. Андрей Королев профессор, доктор медицинских наук, ортопед-травматолог профессор, доктор медицинских наук, ортопед-травматолог

Врач убеждён, что многие его коллеги применяют новый метод «без нужных показаний». Ведь боль часто является сигналом к ухудшению состояния и является эффективным инструментом для постановки диагноза.

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Радиочастотная денервация часто применяется, если у человека есть аллергия на болеутоляющие препараты, сообщил в разговоре с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Такая нежелательная реакция сейчас становится всё более распространённым явлением.

Также метод эффективен для лечения болей в спине, отметил врач. Например, он купирует так называемую дискогенную боль. Её распространение происходит при патологии нижних отделов позвоночника. Боль часто «отдаёт» в ноги и руки. Использование новой терапии в таких случаях показывает эффективность, если не требуется оперативное вмешательство. Стеноз спинного канала — ещё одно показание для радиочастотной денервации.

Долгий эффект от терапии сохраняется у половины пациентов. У остальных через один — три месяца боль возвращается. Андрей Литвиненко ортопед-травматолог ортопед-травматолог

Для большинства заболеваний опорно-двигательного аппарата, например артрита, артроза и остеопороза, эффективность технологии крайне низкая, резюмировал эксперт.