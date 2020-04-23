Корейские медики сочли незаразными людей с повторно выявленным COVID-19

https://static.news.ru/photo/66daf93e-856f-11ea-a218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Пациенты, у которых повторно обнаруживают коронавирус уже после выздоровления, не заразны. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы организации центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи Квон Чжун Ук.

В стране зарегистрированы не менее 222 случаев повторного обнаружения COVID-19 у выписанных пациентов. По словам эксперта, хотя обычный анализ методом ПЦР показывает наличие гена вируса в их организмах, он не отражает то, в каком состоянии находится вирус. Квон Чжун Ук уверяет, что это не что иное, как мёртвые клетки или отходы коронавируса.

Промежуточные результаты показали, что такие пациенты не распространяют инфекцию, а вирус находится в их организме, не размножаясь.

Касательно полученных нами 39 образцов, мы полагаем, что во всех из них вирус не живой и не заразен. Более того, по результатам дополнительной проверки контактировавших с такими пациентами на случай повторного и дальнейшего заражения установлено, что те более не заразны, — цитирует РИА Новости заместителя руководителя.

По его словам, в данное время ведётся исследование проб крови выздоравливающих пациентов, в которых уже содержатся антитела к коронавирусу. Врачи проверяют, как долго сохраняется жизнеспособность антител, чтобы узнать длительность лечебного эффекта сыворотки крови, если её перелить инфицированным COVID-19.

Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в настоящий момент нет информации, возможно ли повторное заражение. В том числе отсутствуют данные, которые подтверждали бы такую возможность, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.