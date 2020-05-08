Комаровский объяснил, как помочь иммунитету при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/c2fc456e-919b-11ea-832b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что поскольку лекарства от коронавирусной пневмонии не существует, иммунитету требуется помощь, чтобы он не позволил болезни развиться. По его словам, следует тепло одеваться, много пить тёплой жидкости, проветривать помещение и поддерживать нормальную влажность воздуха.

Об этом Комаровский рассказал на своей странице в Instagram. Он пояснил, что коронавирусная пневмония отличается от других.

Вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — это совершенно разные вещи. Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в лёгких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками, — говорится в его сообщении.

В случае же с коронавирусной пневмонией вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в лёгких. Врач добавил, что вирусно-бактериальная пневмония является наиболее опасным видом болезни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский заявил о невозможности укрепить иммунитет, принимая «волшебные таблетки». По его словам, укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий.