Рак или простуда: когда першение в горле — страшный симптом Обычная боль в горле может быть признаком серьёзного заболевания

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Осенью ежегодно растет заболеваемость сезонными ОРВИ. Часто первым симптомом инфекции считаются першение или боль в горле. Однако иногда дискомфорт во время глотания может быть признаком множества других проблем и даже онкологического заболевания. Как не перепутать симптомы обычной вирусной инфекции с первой стадией рака — в материале NEWS.ru.

Как россияне лечат простуду

Согласно результатам различных социологических исследований, примерно 80% россиян не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания. Кроме того, большинство граждан привыкли самостоятельно выбирать медикаменты или лечиться народными средствами.

Например, по данным исследования портала SuperJob, 18% россиян самостоятельно «назначают» себе курс антибиотиков в первый день, 14% покупают иммуномодуляторы.

Некоторые участники опроса поделились рецептами лечения респираторных заболеваний с помощью алкоголя, жгучего перца и аспирина. Чаще всего россияне пьют горячий чай, молоко, боярышник или корень солодки при простуде.

Специалисты напоминают, что самостоятельный прием антибиотиков недопустим. В частности, без контроля врача такие медикаменты могут нарушить работу кишечника, иммунитета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда боль в горле должна насторожить

Боль в горле при сезонных вирусных инфекциях — это один из самых частых симптомов, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, обычно следует использовать леденцы для горла или парацетамол для облегчения болевых ощущений.

Малых указал, что проблема, как правило, разрешается самостоятельно за 3–7 дней. Но, по его мнению, к врачу надо обратиться, если состояние не улучшается. «Не стоит откладывать визит к доктору, если боль в горле настолько сильная, что невозможно глотать даже после применения парацетамола. Если вы ощущаете сильно неприятный запах изо рта — тоже пора к врачу», — пояснил Малых.

Он также отметил, что необходимо обратиться к специалисту, если болит горло и держится температура выше 39 градусов в течение 3–4 суток.

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Какие заболевания могут вызывать боль в горле

Надо понимать, что заболевание вызывается не переохлаждением, то есть просто так от «продуло» не заболит, заболевания провоцируются вирусами, бактериями, грибами, либо они имеют смешанную природу. Об этом NEWS.ru рассказала врач-оториноларинголог и онколог Валентина Харитонова.

«Боль в горле — это не специфический симптом, он может встречаться при заболеваниях лор-органов, таких как острый тонзиллит, острый фарингит, паратонзиллярный абсцесс. Также он может быть вызван заболеванием зубов, желудочно-кишечного тракта, например, при рефлюкс-эзофагитах вполне может возникать боль в горле. Еще одна причина болевых ощущений в горле — заболевания щитовидной железы. Также такой симптом может быть обусловлен стеканием слизи по задней стенке глотки, когда есть воспалительный процесс в полости носа, например гайморит или фронтит», — пояснила она.

По словам Харитоновой, важно отличить вирусную инфекцию от бактериальной, поскольку применение антибиотиков при вирусной инфекции не оправдано.

«Кроме осмотра, в некоторых случаях показано инструментальное исследование. Например, взятие микробиологического исследования», — указал собеседница NEWS.ru.

По ее словам, в диагностике бактериальной или вирусной инфекции помогут маркеры воспаления, такие как, например, C-реактивный белок.

Харитонова напомнила, что существуют так называемые «красные флаги» — симптомы, которые обязательно должны насторожить больного: «когда имеется сильная лихорадка, резкое похудание, невозможность глотать твердую и жидкую пищу, когда наблюдаются нарушения дыхания».

Резкое снижение веса, по словам специалиста, может быть одним из признаков онкологического заболевания. Невозможность глотать даже слюну и открывать рот подчас свидетельствует о наличии паратонзиллярного абсцесса, в таком случае потребуется экстренное хирургическое вмешательство.

Она также отметила, что если пациент подозревает у себя какое-либо серьезное заболевание, то ему в любом случае следует обратиться за консультацией к лечащему врачу. Либо получить направление на дальнейшую диагностику и лечение, либо успокоиться.

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Может ли боль в горле указывать на рак

Специалисты отмечают, что принятое в обиходе выражение «рак горла» некорректно с медицинской точки зрения. Как правило, под таким термином подразумевается рак гортани.

Как рассказал NEWS.ru врач-терапевт Сергей Фролов, рак гортани — не слишком распространенная патология, в частности, в структуре онкологических заболеваний на его долю приходится около 3%. Однако коварство этого вида онкологии в том, что рак гортани подчас развивается весьма стремительно. При этом обычно диагностируется он уже на поздних стадиях.

«В группу риска в первую очередь входят мужчины, у них рак горла встречается в несколько раз чаще, нежели у женщин. Причем большинство заболевших — люди зрелого возраста, от 40 до 75 лет. Кроме того, есть целая группа факторов, которые способствуют увеличению риска возникновения этой патологии. В числе таковых — курение, злоупотребление крепкими алкогольными напитками, а также хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Речь идет о тонзиллитах и ларингитах», — рассказал Фролов.

Насторожить пациента должно то, что почти любое ОРВИ обычно проходит за 7–14 дней. По его словам, на начальных стадиях опасного заболевания может наблюдаться изменение тембра голоса, осиплость, постоянное першение в горле, а также неожиданно возникающий беспричинный кашель.

«Позднее, по мере прогрессирования болезни, могут появиться затруднения при глотании, постоянный кашель, боль в горле. Во многих случаях пациенты теряют вес. Это объяснимо: снижается аппетит из-за невозможности нормально глотать пищу», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фролов сообщил, что при появлении первых признаков заболевания не следует тянуть с визитом к доктору. Причем начать следует с консультации отоларинголога. Он сможет провести эндоскопию — специальное исследование слизистой оболочки верхних дыхательных путей. В случае необходимости доктор назначит уже дополнительные обследования.

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