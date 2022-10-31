Россиянам рассказали о тяжелых последствиях недолеченной простуды Иммунолог Маркова: недолеченная простуда может закончиться гайморитом или бронхитом

Врач-иммунолог Светлана Маркова в беседе с NEWS.ru заявила, что недолеченная простуда грозит более тяжелыми недугами — гайморитом и бронхитом, если пациент игнорировал насморк и кашель соответственно. По ее словам, такие нарушения в работе организма нельзя игнорировать курильщикам, пожилым россиянам, гражданам с диабетом и слабым иммунитетом.

Недолеченная простуда иногда перерастает в ОРВИ, гайморит, бактериальные инфекции, бронхит. Когда мы простудились — организм и так ослаблен, а тут еще и наше поведение — игнорирование насморка и кашля. Это серьезные симптомы, не стоит их игнорировать по принципу «само пройдет». Особенно это касается курильщиков, пожилых людей, диабетиков, — подчеркнула Маркова.

Терапевт при Минздраве Надежда Логина ранее заявила, что лечение обычной простуды антибиотиками оказывает негативное действие на иммунитет. Она рассказала, что если болезнь не выражается сильными симптомами, то можно ограничиться местной терапией. Логина подчеркнула: если горло болит продолжительное время, то стоит обратиться к врачу и лечиться по его указаниям. Игнорировать слабость и боли в суставах тоже не стоит, это может быть признаком, что иммунитет активно защищается, если долго не лечить болезнь.