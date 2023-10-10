«Лицо «ползет» вниз»: врач рассказал о недуге Галкина Пластический хирург посоветовал Галкину сделать подтяжку лица

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) требуется подтяжка кожи из-за возрастных изменений лица, пишет MK.RU со ссылкой на пластического хирурга Александра Вдовина. По словам эксперта, на последнем видео артиста виден сильный залом носогубного треугольника, глубокие морщины и опущение мягких тканей нижней трети лица. Вдовин отметил, что на внешности Галкина могли негативно отразиться душевные переживания.

С возрастом у каждого человека наступает гравитация. Из-за этого лицо «ползет» вниз. Если вовремя не остановить этот процесс, ситуация будет с каждым днем только усугубляться. В случае с Галкиным инъекционные методики уже не помогут. Ему нужно прибегнуть к услугам аппаратной косметологии, сделать радиоволновой лифтинг. Это поможет уплотнить проблемную зону, и лицо вернется на место, — приводит издание слова врача.

До этого Галкин сообщил, что он и Алла Пугачева не собираются уезжать из Израиля в эти трудные дни, назвав происходящее в стране большим горем. Артист отметил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который считает сплоченным и патриотичным. Подписчиков, которые пишут гадости в комментариях к его постам, Галкин назвал злыми и малоразвитыми людьми.

Ранее режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк сообщила, что Алла Пугачева «выглядит нездоровым человеком», и призвала россиян прекратить «перемывать кости» певице, в том числе в связи с событиями в Израиле. Она напомнила, что артистке много лет, она имеет право жить «там, где ей хочется, и так, как ей хочется». Режиссер также отметила, что исполнительница с мужем сначала купили дом в Кейсарии, после чего переехали в Герцилию, а их дети уже овладели ивритом.