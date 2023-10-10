Врачи скорой убедили родителей не везти младенца в больницу, и он умер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятимесячный ребенок скончался в семье уроженцев Таджикистана в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». С рождения у мальчика был порок сердца, его регулярно обследовали. Когда грудничку резко стало плохо, то молодым родителям медики объяснили, что их сын в госпитализации не нуждается, и рекомендовали написать отказ.

Утром 9 октября женщина с сыном обратилась в поликлинику, где ей сказали поехать домой за вещами, чтобы ее с ребенком положили в больницу. Персонал также вызвал скорую помощь на дом, чтобы не затягивать с госпитализацией. Прибывшие медики, по не подтвержденным официально данным, отговорили родителей отправляться в больницу и объяснили матери, как лечить сына.

После отъезда скорой женщина дала ребенку попить из шприца, как и было велено. Ребенка начало тошнить, он потерял сознание, и родители снова вызвали скорую. В Педиатрическом университете у мальчика диагностировали остановку кровообращения неизвестной длительности. В реанимации он скончался. Тело младенца было направлено в морг для установления причины смерти.

24-летний отец ребенка работал дворником, матери 18 лет. На них составили протоколы о нарушении правил въезда на территорию РФ.

В Краснодарском крае ранее скончался 1,5-месячный ребенок, отравившийся парами ядовитых таблеток, которыми травил грызунов отец семейства. 28-летний мужчина разбросал таблетки от грызунов в помещениях жилого дома. На следующий день члены семьи почувствовали недомогание, вызвали скорую помощь, но спасти ребенка уже не смогли.