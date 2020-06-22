Коэффициент распространения коронавируса в РФ неделю держится ниже единицы

https://static.news.ru/photo/53c640d4-b462-11ea-b3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России с 16 июня держится ниже единицы и сегодня составляет 0,97. Он отражает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции.

В Москве этот показатель составил 0,87, следует из подсчётов ТАСС. В других регионах с наибольшим числом заболевших, коэффициенты следующие. В Подмосковье — 0,84, в Дагестане, Ростовской области и Красноярском крае — 0,94. В Санкт-Петербурге и Свердловской области — 0,96. В Воронежской области, которая вошла в десятку, вытеснив Тульскую область, показатель оказался на отметке 0,98. В Нижегородской области он зафиксирован на уровне 1,01, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 1,28.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 592 280 заражённых COVID-19 (+7600 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в Ненецком автономном округе: 95. При этом 33 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 215 014 (+1068 за последние сутки) заболевших, 136 670 выздоровели (+1114 за последние сутки), 3617 умерли (+20 за последние сутки).

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня, писал NEWS.ru.