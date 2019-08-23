Взрыв и утечка радиации под Северодвинском вызвали панику среди местных жителей, которые в попытке защититься от воздействия радиоактивных частиц начали скупать йод в аптеках. Недостаток официальной информации о случившемся и указаний от МЧС внесли свою лепту в распространение слухов вокруг аварии. Не добавил ясности и тот факт, что через несколько дней после взрыва приостановилась передача данных с четырёх станций мониторинга радиации — системы, эксплуатируемой военными. Между тем за рубежом информацию по радиационной безопасности оказалось найти проще, чем в России. News.ru рассказывает, как западные специалисты советуют защищаться от последствий утечки радиации.

Наибольший всплеск уровня радиации наблюдается в первые 24 часа после аварии или взрыва бомбы. Поэтому самая простая и быстрая мера — не выходить из дома в течение суток, рекомендует памятка фонда ядерной политики и международного мира Stanley Foundation. При этом лучше держать окна закрытыми, отключить вентиляцию и кондиционер, перекрыть газ — в общем, сделать помещение герметичным.

Если у вас существуют серьёзные опасения, что вы подверглись воздействию радиации на улице, снимите всю уличную одежду, поместите её в пластиковый пакет и плотно завяжите. Затем тщательно вымойтесь в душе. Не пейте воду из-под крана. На случай аварии хорошо иметь дома запас бутилированной воды и еды в герметичной упаковке.

Врачи не рекомендуют пить йодид калия без указаний на то от специализированных ведомств (МЧС и зарубежных аналогов ведомства) — это не безопасно для некоторых категорий людей и имеет свои побочные эффекты. И главное, йодид калия принимают, если в атмосферу или в воду попал радиоактивный йод-131. Изотоп йода быстро накапливается в щитовидной железе человека и, соответственно, резко повышает риск развития заболеваний органа. В этом смысле сообщение соответствующих органов (если, конечно, они не скрывают факт аварии) пить йод позволяет пополнить его «запасы» в щитовидной железе, чтобы защитить ткань железы и снизить риск накопления источника радиации. Если нет угрозы поступления в окружающую среду радиоактивного йода-131, самостоятельно принимать йод категорически нельзя — высокая доза может, наоборот, нанести серьёзный вред щитовидке.

Обычную 5% настойку йода, которую гораздо чаще можно встретить в домашних аптечках, тоже можно принимать, но крайне осторожно. Такая мера противопоказана детям до 12 лет и людям старше 45.