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Каждый человек в жизни сталкивается с острым воспалением. Таким способом организм защищает нас от инфекций, последствий травм и токсинов. Но есть еще один вид воспаления – хроническое. Если с ним не бороться, оно может нанести непоправимый вред. Именно поэтому миллионы людей для защиты организма выбирают куркумин, причем именно мицеллярный куркумин. Скорее узнайте подробности!
Почему возникает хроническое воспаление
Каждый день на организм влияют негативные факторы. Мы вдыхаем выхлопные газы и другие токсины окружающей среды, испытываем постоянные стрессы, нехватку витаминов и микроэлементов. Кто-то имеет вредные привычки и проводит жизнь в трех креслах – на работе, в авто и дома, неправильно питается, страдает от избыточного веса, а зимой не вылезает из простуд. Любой негативный фактор, который влияет на организм изо дня в день, может вызвать хроническое воспаление.
Чаще болеем и быстрее стареем?
Признаки хронического воспаления бывают разными. Оно может проявляться:
- частыми простудами;
- депрессией;
- снижением когнитивных функций;
- хронической болью (головной, суставной, мышечной и т.д.);
- повышением уровня холестерина и глюкозы;
- скачками артериального давления;
- проблемами с желудочно-кишечным трактом и не только.
Кстати, визуальные признаки раннего старения – тоже результат хронического воспаления. Оно вызывает выраженный окислительный стресс, который разрушает коллаген и другие белки, повреждает клетки и ускоряет их гибель.
Куркумин – натуральный защитник от воспалений
Исследования подтвердили мощную противовоспалительную активность куркумина. Он способствует снижению синтеза молекул, поддерживающих воспаление, и повышению образования противовоспалительных молекул. Кроме того, куркумин помогает нейтрализовать избыток свободных радикалов, которые образуются при воспалении.1 Антиоксидантная активность мицеллярного куркумина в 8 раз сильнее, чем витамина Е.2
Куркумин — естественное для организма вещество, поэтому действует максимально физиологично. Безопасность куркумина подтверждена мировыми контролирующими организациями, такими как FDA (Food and Drug Administration).3
В 185 раз сильнее обычной куркумы4
Куркумин содержится в индийской пряности куркуме, но усваивается из нее всего на 5–10 %. Вот почему обычный порошок куркумы не проявляет в полной мере своих полезных свойств, являясь обычной пищевой специей. Ученые нашли решение проблемы: научились переводить куркумин в специальную мицеллярную форму. Мицеллы – это микрочастицы, которые обеспечивают быстрый и легкий доступ куркумина в кровь. За счет такой технологии биодоступность, а значит усвоение мицеллярного куркумина, в 185 раз выше, чем из обычного порошка куркумы.4
Выбирайте правильный куркумин!
Активность препарата зависит от качества сырья и технологии производства. Низкая цена, возможно, говорит о невысокой дозировке действующего компонента и сомнительном качестве субстанции, поэтому критерий выбора «низкая цена» может подвести. В то же время, неоправданно завышенная цена тоже не всегда оправдывает ожидания от продукта.
Известный российский производитель, компания «Эвалар», выпускает капсулы Куркумин Эвалар в мицеллярной форме для максимального усвоения.5 Производится на основе высококачественного сырья из Индии, родины куркумы по международному стандарту качества GMP.6 Разница между российским и импортным куркумином только в одном – мицеллярный куркумин от «Эвалар» в 3 раза выгоднее по цене.7
А еще в ассортименте «Эвалар» есть таблетки Куркумин с пиперином. Каждая из них содержит максимальную5 дозировку активного вещества – 150 мг8.
Куркумины от компании «Эвалар» способствуют:9,10
- уменьшению воспалительных процессов,
а также:
- укреплению иммунитета;
- защите организма от вирусов, бактерий и грибков;
- снижению боли в суставах;
- защите и очищению печени;
- мягкому желчегонному действию;
- снижению риска образования желчных камней.
Не содержат глютена, диоксида титана и ГМО. А Куркумин с пиперином Эвалар подходит даже вегетарианцам.
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