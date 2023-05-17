Как куркумин защищает от воспалений

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Каждый человек в жизни сталкивается с острым воспалением. Таким способом организм защищает нас от инфекций, последствий травм и токсинов. Но есть еще один вид воспаления – хроническое. Если с ним не бороться, оно может нанести непоправимый вред. Именно поэтому миллионы людей для защиты организма выбирают куркумин, причем именно мицеллярный куркумин. Скорее узнайте подробности!

Фото: Shutterstock

Почему возникает хроническое воспаление

Каждый день на организм влияют негативные факторы. Мы вдыхаем выхлопные газы и другие токсины окружающей среды, испытываем постоянные стрессы, нехватку витаминов и микроэлементов. Кто-то имеет вредные привычки и проводит жизнь в трех креслах – на работе, в авто и дома, неправильно питается, страдает от избыточного веса, а зимой не вылезает из простуд. Любой негативный фактор, который влияет на организм изо дня в день, может вызвать хроническое воспаление.

Чаще болеем и быстрее стареем?

Признаки хронического воспаления бывают разными. Оно может проявляться:

частыми простудами;

депрессией;

снижением когнитивных функций;

хронической болью (головной, суставной, мышечной и т.д.);

повышением уровня холестерина и глюкозы;

скачками артериального давления;

проблемами с желудочно-кишечным трактом и не только.

Кстати, визуальные признаки раннего старения – тоже результат хронического воспаления. Оно вызывает выраженный окислительный стресс, который разрушает коллаген и другие белки, повреждает клетки и ускоряет их гибель.

Куркумин – натуральный защитник от воспалений

Исследования подтвердили мощную противовоспалительную активность куркумина. Он способствует снижению синтеза молекул, поддерживающих воспаление, и повышению образования противовоспалительных молекул. Кроме того, куркумин помогает нейтрализовать избыток свободных радикалов, которые образуются при воспалении.1 Антиоксидантная активность мицеллярного куркумина в 8 раз сильнее, чем витамина Е.2

Куркумин — естественное для организма вещество, поэтому действует максимально физиологично. Безопасность куркумина подтверждена мировыми контролирующими организациями, такими как FDA (Food and Drug Administration).3

В 185 раз сильнее обычной куркумы4

Куркумин содержится в индийской пряности куркуме, но усваивается из нее всего на 5–10 %. Вот почему обычный порошок куркумы не проявляет в полной мере своих полезных свойств, являясь обычной пищевой специей. Ученые нашли решение проблемы: научились переводить куркумин в специальную мицеллярную форму. Мицеллы – это микрочастицы, которые обеспечивают быстрый и легкий доступ куркумина в кровь. За счет такой технологии биодоступность, а значит усвоение мицеллярного куркумина, в 185 раз выше, чем из обычного порошка куркумы.4

Выбирайте правильный куркумин!

Активность препарата зависит от качества сырья и технологии производства. Низкая цена, возможно, говорит о невысокой дозировке действующего компонента и сомнительном качестве субстанции, поэтому критерий выбора «низкая цена» может подвести. В то же время, неоправданно завышенная цена тоже не всегда оправдывает ожидания от продукта.

Известный российский производитель, компания «Эвалар», выпускает капсулы Куркумин Эвалар в мицеллярной форме для максимального усвоения.5 Производится на основе высококачественного сырья из Индии, родины куркумы по международному стандарту качества GMP.6 Разница между российским и импортным куркумином только в одном – мицеллярный куркумин от «Эвалар» в 3 раза выгоднее по цене.7

А еще в ассортименте «Эвалар» есть таблетки Куркумин с пиперином. Каждая из них содержит максимальную5 дозировку активного вещества – 150 мг8.

Куркумины от компании «Эвалар» способствуют:9,10

уменьшению воспалительных процессов,

а также:

укреплению иммунитета;

защите организма от вирусов, бактерий и грибков;

снижению боли в суставах;

защите и очищению печени;

мягкому желчегонному действию;

снижению риска образования желчных камней.

Не содержат глютена, диоксида титана и ГМО. А Куркумин с пиперином Эвалар подходит даже вегетарианцам.

Фото: Эвалар

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