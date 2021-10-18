Инфекционист отреагировала на слова о летальных случаях COVID среди детей

Врач инфекционист Елена Мескина не считает, что у детей стало значительно больше тяжёлых форм коронавирусной инфекции. От общего числа — меньше процента. Она также не заметила увеличение числа летальных случаев у несовершеннолетних пациентов. При этом Мескина подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что в России просходит рост заболевших, что отражается на общей картине с коронавирусом. Так доктор прокомментировала слова профессора Николая Малышева, заявившего, что в России зафиксированы случае госпитализации детей с COVID-19.

У нас вообще заболеваемость поднялась: и в Москве растёт и в Московской области, и по стране растёт. Поэтому новые тяжёлые случаи среди детей тоже появляются, но сказать, что сильно потяжелел COVID-19 у детей, наверное, не очень получается. Он по-прежнему легче протекает, чем у взрослых. Просто учитывая то, что в структуре заболеваемости тяжёлая форма у детей имеет меньше процента. Если [cейчас] больше случаев заболевания, соответственно больше тяжёлых форм, но доля в структуре остаётся той же, — рассказала Мескина.

По её словам, и раньше среди детей были летальные случаи коронавирусной инфекции, но они всегда очень редки. У детей нет такой большой площади поражения лёгких как у взрослых, поэтому им не требовалась их искусственная вентиляция.

Мескина отметила, что сейчас коронавирус стал больше похож на сезонный ОРВИ, раньше он как-то отличался. Доктор отметила, что тяжёлые формы у детей встречаются гораздо реже, чем у взрослых.

Я не могу сказать сейчас стало больше летальных исходов от COVID-19, — отметила доктор.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с NEWS.ru отметил, что увеличение числа заболевших связано с отсутствием коллективного иммунитета и защитной прослойки, что влияет на инфицирование детей.

Увеличивается охват заболевших и их количество. Заболевают те детки, которые изначально ослабленные. Это связанно не с какой-то мутацией вируса или тем, что появился новый вирус, а с тем, что не останавливается пандемия, она продолжается и затрагивает те группы риска, — отметил Акинфиев.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали заметно чаще болеть коронавирусной инфекцией из-за «дельта-штамма». Он отметил, что защитить от смертоносной инфекции могут лишь родители. По его словам, взрослым важно привиться от коронавируса, что увеличит шансы детей не заразиться.