Инфекционист назвала способы борьбы с ранним старением из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/90623f30-348b-11eb-beb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала данные о случаях преждевременного старения организма после коронавируса.

По словам врача, вирус является генерализованным васкулитом — заболеванием, которое поражает стенки артерий и сосудов. У перенёсших заболевание пациентов наблюдаются жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Тем не менее такие изменения возможны при любом инфекционном заболевании.

Стенько отметила, что побороть последствия COVID-19 может только комплексное лечение. Также инфекционист посоветовала россиянам избегать заражения.

Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций, — подчеркнула Стенько в беседе с URA.RU.

Медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. Также в стране за прошедший день полностью выздоровели 26 882 гражданина. Общее число заражённых в РФ достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999.

По данным на утро 2 декабря, за прошедшие сутки COVID-19 заболел 5101 житель Москвы. Также сообщается, что за последние 24 часа в столице выздоровело 6575 граждан. 75 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что обеспечение россиян вакциной от коронавируса является главной задачей для властей. Именно на это ориентированы производители, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.