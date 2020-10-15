Инфекционист назвала самый опасный предмет в офисе в период пандемии

https://static.news.ru/photo/130b89b6-0ea1-11eb-870c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее опасными предметами офисной жизни в период пандемии коронавируса являются вовсе не дверные ручки или мебель, а клавиатуры компьютеров, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

Она отметила, что клавиатура по праву удерживает первое место среди наиболее заразных предметов, особенно в офисе. Причём именно клавиатуры труднее всего обрабатывать, поэтому это может происходить не так часто, как это необходимо, передает РИА Новости.

В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, среди которых может быть и коронавирус, — сказала Шилкина.

Она дала главный совет — мыть руки до и после контакта с клавиатурой. Мытьё рук до работы на клавиатуре позволит не перенести на нее бактерии с рук, а аналогичная процедура после предохранит от попадания на руки микробов, которые могли осесть на этот предмет за счёт циркуляции воздуха. Инфекционист также рассказала, как правильно мыть руки.

Не менее 1,5 минуты, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения, — сказала она.

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