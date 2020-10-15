Каблуки, ток и нервы: названы главные причины смерти работников в офисе

В основном травмы со смертельным исходом получают россияне, работающие на опасных производствах водителями, строителями или шахтёрами. Но несмотря на то, что заработок большинства жителей страны связан с интеллектуальным трудом, и такие сотрудники не застрахованы от несчастных случаев на работе. NEWS.ru узнал главные причины смерти офисных работников.

Одна из самых частых причин смерти на рабочем месте в офисе — отрыв тромба, который образуется вследствие сидячей работы, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместитель директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александр Очкуренко.

Долго сидят, работа, связанная с сидением, — застаивается кровообращение, образуются тромбы в конечностях. Вот, человек встал — тромб оторвался, и он погиб. Ещё девушки на длинных каблуках на офисных полах могут поскользнуться и упасть, удариться головой. Это однозначно ток, электротравмы, нарушение техники безопасности при работе с электричеством. Это отравления — химические из-за различных утечек. Александр Очкуренко вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России

Также офисные работники могут умереть на работе на фоне нервных перегрузок и повышения давления — из-за инфарктов и инсультов. В частности, сердечно-сосудистые проблемы приводят к смерти начальников.

Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Однако, как отметил Очкуренко, на работе чаще всего уходят из жизни сотрудники, занятые в опасных отраслях: строители, водители и шахтёры. Их смерть напрямую связана с получением травм или авариями. На заводах же в последнее время смертельные исходы происходят редко: станки автоматизированы и управляются дистанционно, поэтому риск получить смертельную травму минимален.

Где работа убивает

О том, что в России в последние годы снизилось количество смертей из-за травм на работе, говорит и статистика. Так, коэффициент производственного травматизма со смертельным исходом в 2019 году составлял 0,05 промилле на тысячу работающих, тогда как в 2014 — 0,07. С такой информацией Росстата ознакомился NEWS.ru.

По данным ведомства, по этому показателю лидируют такие регионы, как Республика Тыва (0,36), Магаданская область (0,27) и Чукотский автономный округ (0,26). Несколько меньше коэффициент — в Мурманской области (0,14) и Якутии (0,12).

Минимальные же значения (0,01) по такому роду травм с последующей смертью отмечаются в Курганской области и Республике Коми. В Еврейской автономной области, Республике Алтай, Северной Осетии и Ингушетии наблюдаются и вовсе нулевые показатели.

В целом же в прошлом году вследствие несчастных случаев на работе умерли 1055 человек (в 2014-м — 1 456). Причём больше всего таких случаев зафиксировано в Московской (51) и Тюменской (44) областях, а также в Татарстане (42) и Кузбассе (42).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виноват работодатель?

Ни одна организация не застрахована от форс-мажоров, вследствие которых умирают сотрудники, например, от инфаркта миокарда. Однако если вина работодателя будет доказана, то компанию ждут проблемы.

Когда в офисе умирает человек, должен быть составлен акт по форме Н-1 — с привлечением профсоюза, государственной инспекции труда и профильных органов, отметил в беседе с NEWS.ru адвокат Андрей Шугаев.

После этого определяется степень вины работодателя. Это может быть ответственность минимальная, допустим. Может быть максимальной ответственность, если, например, работодатель не проводил инструктажи — вводные и периодические. Кроме того, если он не обеспечил работнику надлежащее рабочее место, не создал для него нормальные условия труда. В этих случаях может наступить полная или частичная материальная ответственность работодателя за вред, причинённый здоровью работника. Если только это не выходит за рамки гражданско-правовых отношений. А возможно также и возбуждение уголовного дела. Андрей Шугаев адвокат адвокат

Если отвечающий за охрану труда работник понимает, что смерть коллеги наступила неслучайно, он обязан сообщить об этом случае в правоохранительные органы, добавил Шугаев.