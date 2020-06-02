Инфекционист из Китая назвал правила измерения температуры

Три простых правила помогают более точно измерить температуру тела. Об этом заявил заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы Хуашань, глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.
В интервью Qianjiang Evening News он
Врач рекомендует не замерять температуру сразу после приёма пищи. В этом случае она может оказаться на полградуса выше. Также неточными цифры температуры тела будут, если проводить процедуру после физических нагрузок, отметил Вэньхун.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пациенты с подтверждённым коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов. К такому выводу пришли сингапурские учёные. Исследователи выяснили, что анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он уже не представляет опасности.
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