Инфекционист из Китая назвал правила измерения температуры

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Три простых правила помогают более точно измерить температуру тела. Об этом заявил заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы Хуашань, глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.

В интервью Qianjiang Evening News он опроверг расхожую теорию о точном измерении температуры по руке. По словам инфекциониста, правильные цифры можно получить при наведении на лоб бесконтактных термометров.

Врач рекомендует не замерять температуру сразу после приёма пищи. В этом случае она может оказаться на полградуса выше. Также неточными цифры температуры тела будут, если проводить процедуру после физических нагрузок, отметил Вэньхун.

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