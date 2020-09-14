Иммунолог перечислила важные для поддержки иммунитета осенью витамины

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Получение из пищи определённых витаминов поможет поддержать иммунитет и защититься от сезонных респираторных заболеваний, рассказала аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Одним из важнейших осенью является вещество бета-каротин, который можно получить, употребляя растительные продукты «осенних» цветов, передаёт RT.

Жёлто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри жёлтая, тыква, морковь, дыня. Эти продукты богаты бета-каротином — веществом, которое является предшественником витамина А... Витамин А — основной витамин, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов, бактерий. Если пить чистый витамин А, он может быть токсичен, — сказала иммунолог.

Кроме того, витамин А содержится в молочных продуктах, но важно соблюдать меру при их употреблении, так как они бывают излишне жирными.

Ещё одно преимущество витамина А — он запасается. Мы можем сделать некое хранилище этого бета-каротина в печени и в нужный момент его трансформировать в этот важный и нужный витамин, — отметила Аплетаева.

Витамин С почти не запасается в организме, нужно регулярно употреблять содержащие его продукты.

Он влияет на многие функции: мы можем улучшить клеточный иммунитет. Витамин С также является хорошим оксидантом, он защищает клетки организма от повреждений, — резюмировала врач.

Как писал NEWS.ru ранее, детям очень важно получать с утра достаточное количество белка, необходимого для их роста, и не допускать перекоса в составе завтрака в сторону углеводов, рассказала диетолог Марина Макиша.