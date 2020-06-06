Иммунолог назвал стресс неочевидной причиной заражения коронаиврусом

https://static.news.ru/photo/f148f9e0-8b41-11ea-9d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский иммунолог Анатолий Суслов заявил, что человек в стрессовом состоянии больше подвержен заражению коронавирусом.

По словам медика, попадание вирусных частиц в организм не равно заражению.

Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус, — цитирует медика РИА Новости.

Стресс или переутомление, по мнению иммунолога, могут стать лазейкой для вируса.

Как писал NEWS.ru, телеврач Александр Мясников также связал подверженность заболеванию COVID-19 с тревожностью и страхом. Ранее медик уже предостерегал россиян от паники, потому что люди «смертны по факту своего существования». Его позиция вызвала общественный резонанс, и вскоре появилась петиция с требованием отстранить Мясникова от эфиров.

Количество подтверждённых смертей от COVID-19 превысило 400 тысяч.