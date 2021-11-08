Иммунолог назвал способ усилить вакцину от COVID

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что второй компонент вакцины от коронавируса можно ввести не на 21-й, а на 28-й день после первой фазы, это поможет повысить количество антител. Эксперт при этом отметил, что если ввести второй компонент позже, то иммунитет к COVID-19 полноценно выработается через полтора месяца. Об этом сообщает URA.RU.

Ничего нет страшного с медицинской точки зрения, если между инъекциями будет не 21, а 28 дней, это даже лучше. Единственное, что срок полноценного иммунитета чуть-чуть отодвигается, на неделю. На неделю больше нужно будет беречься, но зато и потенциально цифры по антителам могут быть выше, — пояснил Крючков.

Он добавил, что вводить второй компонент раньше не стоит, так как иммунная система должна полноценно запомнить антиген, развить иммунный ответ и только потом усилиться.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что дети в России стали болеть коронавирусом в десятки раз чаще с появлением «дельта»-штамма. Риск заражения ребёнка повышается до 80–90% в случае, когда болеют все члены семьи.

Учёный также отметил, что дети становятся основным источником распространения инфекции. В то же время, по его словам, вакцинированный человек является конечным звеном при распространении COVID-19. Кроме того, прививка предотвращает мутацию вируса.