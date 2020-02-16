https://static.news.ru/photo/bf3bd168-50bb-11ea-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цирроз печени появляется вне зависимости от того, какой крепости алкоголь предпочитает человек, предупредил руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян.

По его словам, развитие болезни зависит от количества и длительности употребления. В пример он привёл пациента, который работает в сфере шоу-бизнеса. Он ежедневно выпивал по небольшой банке джин-тоника.

В течение какого-то времени сформировался цирроз. Но, конечно, может там дополнялось ещё какими-то факторами. Но то, что человек злоупотреблял данным видом напитка, — это факт, — подчеркнул врач.

Манукьян отметил, что не существует такого понятия — что вредно, а что полезно, так как любой алкоголь оказывает токсическое воздействие на печень и способен вызвать такую патологию, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия заняла четвёртое место после Украины, Белоруссии и Литвы по числу прироста смертности от цирроза печени. Исследование международной группы учёных охватило 195 стран мира за 1990–2017 годы.