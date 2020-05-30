Главный онколог Минздрава РФ рассказал, как распознать меланому

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал по каким признакам можно узнать о наличии рака кожи.
Он рассказал, что не стоит волноваться о количестве родинок, но стоит обратить внимание на появление новых, особенно, если они меняют размер, зудят и как-то по-другому себя проявляют.
Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте. О злокачественном перерождении свидетельствуют такие признаки как: стремительный̆ рост родинки, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений, связанных с родинкой̆, образование начинает мокнуть либо периодически кровоточит. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу, —
сообщилонколог на своей странице в Instagram.
Однако меланома может возникнуть даже есть на теле человека нет совсем родинок.
Андрей Каприн отметил, что в случае признаков меланому, нужно обратится ко врачу и пройти ряд обследований. Например, такие как дерматоскопия, УЗИ, КТ и другие.
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