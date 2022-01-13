Гинцбург заявил о заражении «омикроном»

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Иммунолог Владимир Болибок заявил, что сильная боль в горле может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса «омикрон». При этом другой симптом прежних вариаций COVID-19 — боль в грудной клетке — при новом штамме фиксируется редко, отметил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной...