Гинцбург заявил о заражении «омикроном»

Гинцбург: привился «Спутником V» и не заболел при заражении «омикроном»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:50, 14 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинированные «Спутником V», скорее всего, не заболеют после заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Учёный признался, что сам оказался инфицированным и не заболел благодаря защите вакцины, сообщает РИА Новости.
Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован, — пояснил учёный.
Он уточнил, что анализ крови после зарубежной поездки показал очень высокие титры вируснетрализующих «омикрон»-антител.
То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован «Спутником V», — отметил Гинцбург.
Ранее стало известно, что сильная боль в горле может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса «омикрон», заявил иммунолог Владимир Болибок. При этом другой симптом прежних вариаций COVID-19 — боль в грудной клетке — при новом штамме фиксируется редко, отметил он. Болибок перечислил и другие симптомы «омикрона»: заложенность носа, сухой кашель, повышение температуры, сильная слабость и головная боль.