Гинцбург рассказал о «хитрости» индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны тем, что при проникновении в клетки они становятся исключительно устойчивы к антителам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, индийский штамм коронавируса опасен тем, что он имеет другой характер взаимодействия с клетками тела человека, чем это наблюдалось у ранних версий SARS-CoV-2.

Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость, — пояснил учёный.

При этом Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» даёт довольно высокий запас антител, защищающий от всех известных на сегодняшний день штаммов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве почти у 90% заразившихся обнаружен индийский штамм коронавируса. Он отметил, что этот штамм распространяется быстрее уханьского, что и привело к взрывному росту заболеваемости и госпитализаций. Он подчеркнул, что самое неприятное заключается в том, что для того чтобы противостоять патогену, количество антител у человека должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу.