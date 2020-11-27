Гимнастка Александра Солдатова рассказала о своей борьбе с булимией

https://static.news.ru/photo/cad56536-3141-11eb-874d-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: soldy21/instagram.com

Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что страдала расстройством пищевого поведения (РПП), и посоветовала столкнувшимся с этой проблемой людям не скрывать своё заболевание от близких.

По словам спортсменки, булимия стала для неё адом, а то, что она скрывала свои мучения от окружающих, два года продолжая тренироваться после бессонных ночей, усугубило её состояние. Солдатова отметила, что почти каждый день получает сообщения от болеющих РПП и шокирована тем, насколько распространена эта проблема.

Кто-то считает, что это просто выдумки и самовнушение. Что это всё в голове, и ты сам можешь это исправить. Да, это всё в голове, но таким людям нужна помощь. И прежде всего профессиональная. А как им помочь, если они молчат? — задалась вопросом гимнастка.

Она призвала всех страдающих булимией или другими расстройствами пищевого поведения открыться близким или друзьям, которые заслуживают доверия, чтобы получить помощь.

Пока сейчас я никак не могу вам всем помочь, кроме как сказать ещё раз: не молчите! То, что с вами происходит, — ненормально! Поэтому скажите! Хоть кому-нибудь! Очень прошу! — резюмировала спортсменка.

На фоне распространения коронавируса всё больше россиян стали сталкиваться с расстройствами пищевого поведения (РПП). Многие из тех, кто был знаком с таким синдромом и до пандемии, ощутили ухудшение своего состояния. Виной тому стрессогенные факторы. О том, что чувствуют люди с РПП и как на течении заболевания сказывается пандемия, — в материале NEWS.ru.