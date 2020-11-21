Под гнётом пандемии: россияне стали чаще страдать от пищевых расстройств

На фоне распространения коронавируса всё больше россиян стали сталкиваться с расстройствами пищевого поведения (РПП). Многие из тех, кто был знаком с таким синдромом и до пандемии, ощутили ухудшение своего состояния. Виной тому — стрессогенные факторы. О том, что чувствуют люди с РПП и как на течении заболевания сказывается пандемия — в материале NEWS.ru.

Расстройства пищевого поведения возникают у людей из-за психологических проблем. Определённые жизненные события приводят к тому, что у человека меняется отношение к еде, двигательной активности и своему весу. В последствие он сталкивается с такими видами РПП, как анорексия, булимия, компульсивное переедание, орторексия и избирательное питание. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт и диетолог Ольга Бурлакова.

При пищевых расстройствах человек не может спокойно принимать свою внешность, а также страдает от тревожности или депрессии. Нередко больные даже прибегают к самонаказанию — к примеру, после приёма пищи изнуряют себя чрезмерными физическими нагрузками, поясняет специалист.

Тем не менее у каждого вида пищевого расстройства есть характерная именно для него симптоматика. При анорексии человек сталкивается с навязчивым страхом ожирения. Под влиянием этой идеи индивид начинает активно сбрасывать вес, даже если обладает нормальной комплекцией. В конечном итоге цифры на весах становятся настолько маленькими, что человек может даже начать падать в голодные обмороки, отмечает Бурлакова.

С анорексией довольно часто сталкиваются люди, которые не умеют или не позволяют себе выражать отрицательные эмоции. Кроме того, к заболеванию может приводить повышенная требовательность человека к самому себе или сильная тревожность, поясняет терапевт. На развитие анорексии также влияют принятые в социуме стереотипы о женской красоте. Ведь сегодня на обложках журналов в большинстве случаев мы видим девушек, чей вес ниже нормы.

Ещё один распространённый вид РПП — булимия. При этом заболевании человек испытывает приступы переедания и выраженную тревожность из-за веса. Больной настолько сильно боится поправиться, что вызывает у себя рвоту после каждого приёма пищи, поясняет Бурлакова. Это помогает человеку не только избавиться от физического дискомфорта, но и уменьшить чувство вины за съеденное. Нередко с булимией сталкиваются люди, которые раньше страдали от анорексии.

Не менее известный вид РПП — компульсивное переедание, при котором человек теряет контроль над приёмом пищи. Он может съедать большое количество еды даже без чувства голода. К примеру, во время сильного стресса. Приступы переедания у человека сопровождаются тревожностью, чувством вины и отвращения к себе, отмечает Бурлакова.

Существуют и менее распространённые виды пищевого расстройства — орторексия и избирательное питание. Первое характеризуется желанием человека есть только здоровую пищу, а второе — исключением из рациона определённых продуктов.

Стоит отметить, что у многих людей пищевые расстройства возникают из-за неприятных событий, которые произошли в детстве. Непринятие еды у человека может происходить из-за того, что его родители постоянно ругались во время обеда или ужина. Или, к примеру, насильно заставляли ребёнка есть. Избирательность пищи может возникать в случае, если у человека определённый продукт ассоциируется с тяжёлым для него событием. Колкая фраза, сказанная ребёнку матерью во время ужина, может навсегда отбить у него желание есть конкретный продукт. Тем не менее пищевое расстройство может возникнуть у человека и из-за событий во взрослом возрасте. Причинами развития РПП нередко становятся сильный стресс, чувство одиночества или незащищённости Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Масло в огонь

Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

Россияне во время пандемии всё чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения из-за увеличения числа стрессогенных факторов. Люди не могут провести время с близкими и родственниками, а также переживают из-за потери работы или изменения привычного ритма жизни. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Елена Данилова.

Многие россияне, которые страдали расстройствами пищевого поведения до пандемии, ощущают сегодня ухудшение состояния. Связано это не только со стрессом — некоторые больные даже не могут обратиться к врачу из-за самоизоляции или страха посещать медицинское учреждения в условиях распространения COVID-19.

Людям, которые страдают от РПП и не имеют возможности обратиться за квалифицированной помощью, психолог советует избегать стрессовых ситуаций и наполнить жизнь маленькими радостями. Сгладить симптомы пищевого расстройства также поможет составление режима дня. Ведь рутина добавляет в жизнь чувство уверенности и стабильности, поясняет Данилова.

Если вы страдаете от переедания, следует найти занятие, которое будет приносить вам радость вместо приёма пищи. В сегодняшних реалиях походы по магазинам, которыми многие привыкли снимать стресс, лучше исключить. А вот звонок другу, интересная книга или хобби могут спасти ситуацию Елена Данилова психолог психолог

Психолог рекомендует начать контролировать РПП при первых его симптомах — это не даст заболеванию развиться. Следует осознать, что постоянная компенсация эмоционального напряжения при помощи неадекватного пищевого поведения приводит лишь к увеличению уровня стресса, подытожила Данилова.