Физиологи рассказали о влиянии разных видов чая на давление

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Исследователи из США и Дании выяснили, что соединения зелёного и чёрного чая активизируют белки ионных каналов в кровеносных сосудах, что вызывает их расслабление. Таким образом, регулярное употребление напитка приводит к снижению артериального давления (АД).

Вопрос изучили специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета. По их словам, флавоноидные вещества катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — найденные в чае, «будят» определенные типы веществ под названием KCNQ5. Оно позволяет ионам калия диффундировать из клеток стенок кровеносных сосудов, подавляя клеточную возбудимость, передаёт журнал Cellular Physiology and Biochemistry.

Данными соединениями богато растение Camellia sinensis. Из его листьев производят и чёрный, и зелёный чай. Разница между ними только по степени ферментации. KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, после активации он расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление. Открытие объяснило антигипертензивные свойства напитков и, по мнению авторов, приведёт к созданию новых препаратов для снижения АД.

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