Физиологи рассказали о влиянии разных видов чая на давление

Исследователи из США и Дании выяснили, что соединения зелёного и чёрного чая активизируют белки ионных каналов в кровеносных сосудах, что вызывает их расслабление. Таким образом, регулярное употребление напитка приводит к снижению артериального давления (АД).
Вопрос изучили специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета. По их словам, флавоноидные вещества катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — найденные в чае, «будят» определенные типы веществ под названием KCNQ5. Оно позволяет ионам калия диффундировать из клеток стенок кровеносных сосудов, подавляя клеточную возбудимость,
Данными соединениями богато растение Camellia sinensis. Из его листьев производят и чёрный, и зелёный чай. Разница между ними только по степени ферментации. KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, после активации он расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление. Открытие объяснило антигипертензивные свойства напитков и, по мнению авторов, приведёт к созданию новых препаратов для снижения АД.
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