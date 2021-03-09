Мясников рассказал, как больные зубы приводят к раку

https://static.news.ru/photo/82be0e26-80cc-11eb-8cd3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям не следует забывать о том, насколько важно своевременно и правильно ухаживать за зубами и полостью рта. Об этом напомнил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, учёные установили связь между бактериями, которые живут во рту и размножаются при заболеваниях зубов и дёсен, и онкологическими заболеваниями. Этот фактор повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

Те, у кого постоянно воспалённые, кровоточащие дёсны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами, — предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что, ухаживая за полостью рта, человек обслуживает «важный узел», который влияет на общее состояние здоровья.

Ранее, как писал NEWS.ru, ортодонт Мария Балкирева рассказала, что самым простым способом сэкономить на лечении зубов является обследование у стоматолога один раз в полгода. Устранение проблемы обойдётся дешевле, если её не запускать, объяснила врач.