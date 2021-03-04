Стоматолог указала на простой способ экономии при лечении зубов

https://static.news.ru/photo/2a2f1c94-6ee6-11ea-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Самым простым способом сэкономить на лечении зубов является обследование у стоматолога один раз в полгода. Об этом заявила врач-ортодонт Мария Балкирева.

В интервью телеканалу «360» она отметила , что начинать лечение лучше всего при первых признаках заболевания. не запуская проблему.

Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема и не запускать её. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит, — отметила стоматолог.

Она также предостерегла от поездок за стоматологическими услугами в страны ближнего зарубежья. По мнению врача, в таких случаях велик риск получить дешёвые, но некачественные услуги, которые в дальнейшем потребуют дорогостоящего исправления.

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