Эпидемиологи выяснили влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом

Заражение коронавирусом фиксируется в десять раз реже в странах, в которых действует программа вакцинации от туберкулеза. К такому выводу пришли врачи-эпидемиологи из Техасского университета (США).
Они подчеркнули, что их исследование о влиянии вакцины БЦЖ является статистическим и сопровождается рядом оговорок,
В частности, оказалось, что заболеваемость коронавирусом составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, и 358 на один миллион — там, где её нет. Также почти в десять раз выявлена разница и по смертности — 4,28 на один миллион и 40 на один миллион.
Ранее NEWS.ru сообщал, что использование людьми медицинских масок способно повлиять на снижение темпов распространения коронавируса. Исследование в Университете Гонконга провела международная группа учёных. Ей удалось установить пользу масок. Так их ношение серьёзно снизило количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха пациентами.
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