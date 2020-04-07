Эпидемиологи выяснили влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом

https://static.news.ru/photo/54bde9fc-786b-11ea-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заражение коронавирусом фиксируется в десять раз реже в странах, в которых действует программа вакцинации от туберкулеза. К такому выводу пришли врачи-эпидемиологи из Техасского университета (США).

Они подчеркнули, что их исследование о влиянии вакцины БЦЖ является статистическим и сопровождается рядом оговорок, сообщает The IrishTimes. Издание отмечает, что специалисты, изучив статистику распространения COVID-19 в 178 странах, удивились весьма заметной разнице.

В частности, оказалось, что заболеваемость коронавирусом составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, и 358 на один миллион — там, где её нет. Также почти в десять раз выявлена разница и по смертности — 4,28 на один миллион и 40 на один миллион.

Ранее NEWS.ru сообщал, что использование людьми медицинских масок способно повлиять на снижение темпов распространения коронавируса. Исследование в Университете Гонконга провела международная группа учёных. Ей удалось установить пользу масок. Так их ношение серьёзно снизило количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха пациентами.