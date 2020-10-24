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Михаил Щипанов
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У 15% получивших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» наблюдается повышенная температура, головная боль и ломота в мышцах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где был разработан препарат, Александр Гинцбург.
Те побочные эффекты, которые наблюдаются — они незначительны и полностью соответствуют инструкции по применению. То есть самые неприятные побочные эффекты, которые наблюдаются, это поднятие температуры до 38 градусов, иногда головная...
Эпидемиолог: тест на COVID может дать ошибку на поздних стадиях болезни