Эндокринолог рассказала о признаке преддиабета

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О том, как можно заподозрить у себя преддиабет — состояние, которое не является сахарным диабетом, но является прямой предпосылкой к нему, рассказала ассистент кафедры эндокринологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова кандидат медицинских наук Надежда Максимова.

По словам доктора, при этом состоянии уровень глюкозы в крови выше нормы, но не настолько высок, как обычно бывает при сахарном диабете, пишет KP.RU.

Такое состояние наблюдается у одного из 13 взрослых людей, а каждый шестой ребёнок рождён матерью, анализы которой во время беременности показали повышенный уровень глюкозы в крови, и в 84% это ассоциировалось с диабетом. Такие состояния сопряжены с высокими рисками появления у человека сахарного диабета второго типа в дальнейшем.

Важно знать, что преддиабет — предвестник диабета, а не начальная его стадия. Он не говорит о том, что диабет гарантированно появится в будущем, но даёт возможность пересмотреть свой рацион и изменить образ жизни, чтобы не заболеть.

При этом диагностика и профилактика преддиабета и СД должны проводиться в лечебных учреждениях и сертифицированных лабораториях под контролем врача. Портативные глюкометры не должны использоваться для диагностики различных форм нарушения углеводного обмена, так как они имеют существенную погрешность в измерениях, — предупредила врач-эндокринолог.

Избавиться от лишнего веса и понизить уровень глюкозы в крови, чтобы уменьшить риски возникновения сахарного диабета, можно, воспользовавшись одной из комплексных программ, разработанных медиками. Они включают в себя как обучение, так и лекарственную терапию.

Как писал NEWS.ru ранее, методика, разработанная британскими учёными, позволяет выявить признаки потенциального развития диабета второго типа ещё в детском возрасте, основываясь на показателях метаболизма.