Эндокринолог предупредила об опасности красных родинок

https://static.news.ru/photo/168251f0-7527-11eb-ba42-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Появление на теле большого количества пятнышек-ангиом, которые называют красными родинками, является веской причиной для визита к врачу. Об этом напомнила эндокринолог Зухра Павлова.

Ангиомы представляют собой сосудистые образования, которые произрастают из кровеносных или лимфатических сосудов. Такие родинки могут быть на поверхности кожи и на слизистых оболочках, а порой локализованы во внутренних органах, в костях и мышцах.

Те, которые находятся на поверхности кожи, абсолютно безопасны. Чаще всего такие образования находятся на голове, шее или на верхней части туловища. Однако увеличение числа красных родинок следует воспринимать как крик организма о помощи, отметила медик в Instagram.

Ангиомы — проблема многофакторная, в том числе связанная с нарушением функций печени. Нужно сходить на УЗИ внутренних органов, сдать анализы крови и пропить курс поддерживающих препаратов. Увы, даже когда печень восстановится, ангиомы не исчезнут. Придётся обращаться к косметологу, — рассказала Павлова.

Что касается ангиом, расположенных внутри тканей и органов, то они, по сути, являются опухолями и могут быть крайне опасны, добавила она.

Любое изменение родинок — формы, цвета, размера — требуют безотлагательного визита к специалисту.

Ранее дерматолог Олеся Маркелова рассказала, о чём могут свидетельствовать появляющиеся на теле человека красные родинки. По словам специалиста, игнорировать подобные сигналы организма не следует, писал NEWS.ru.