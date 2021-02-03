Дерматолог рассказала, о чём свидетельствуют красные родинки

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Врач-дерматолог Олеся Маркелова рассказала, о чём могут свидетельствовать появляющиеся на теле человека красные родинки. По словам специалиста, игнорировать подобные «сигналы» организма не стоит.

Медик пояснила, что обычно красные родинки говорят о том, что у человека присутствуют проблемы с печенью и ЖКТ. Правда, в это же время такие образования на теле нередко похожи на проявления сосудистых нарушений или же аллергий. Тогда стоит либо внимательно приглядеться к тому, что «выскочило» на коже, либо обратиться к специалисту, который точно сможет сказать, что с вами происходит.

Самая первая причина, на которую следует обратить внимание, это нарушение со стороны печени. Она страдает из-за разных факторов. Самый часто встречаемый — застой желчи, — рассказала Маркелова.

Ещё одна причина появления необычных родинок может быть связана с проблемой токсичной нагрузки окружающей среды. В частности, речь идёт о её загрязнении тяжёлыми металлами и распространением вирусных инфекций, передаёт «КП».

Ранее NEWS.ru писал, что британские дерматологи назвали три типа изменения кожных покровов, которые указывают на возможное заражение коронавирусной инфекцией. Они также поведали, на что стоит обратить особое внимание в первую очередь.

Так, присмотреться стоит к появлению сыпи на коже, которая может иметь различные проявления. К примеру, пациенты с коронавирусом нередко жаловались на высыпания в виде мелких прыщиков, крапивницы, ветрянки. Продолжительность таких симптомов составляет от нескольких дней до нескольких недель.