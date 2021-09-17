Елена Малышева перечислила мифы о высокой температуре

Телеведущая Елена Малышева опровергла мифы о температуре в своей программе «Жить здорово!». Главным заблуждением назвали необходимость сбивать повышенную температуру. При этом ведущая отметила, что повышенной температуру можно считать при показателе от 37,5°C.

Приглашённые эксперты уточнили , что если у человека возникло инфекционное заболевание, то жаропонижающие препараты нужно принимать при температуре 38,5°C, у детей этот показатель равен 38°C. Если же человек уверен, что воспаление и повышенная температура возникли на фоне прохождения запланированной вакцинации, то жаропонижающее средство можно выпить в случае возникновение любого дискомфорта.

Малышева также опровергла пользу потребления чая с малиной, так как полезные вещества в ягоде содержатся в очень маленьких количествах. Также ложным оказалось утверждение о том, что при температуре нельзя принимать душ или ванную. При этом эксперты в студии назвали опасным убеждение, что детей при температуре надо обтирать спиртом, так как детская кожа впитывает алкоголь, его сочетание с парацетамолом с является токсичным для печени ребёнка.

Ранее Малышева рассказала, как правильно выбрать хрен. Телезрителям сообщили, что молодой хрен отличается небольшим размером и тонким корнем, тогда как плод старого растения более толстый и мясистый.