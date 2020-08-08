Эксперты назвали шаурму и салаты с майонезом наиболее опасными продуктами

Употребление некачественной шаурмы, салатов с майонезом и котлет может привести к возникновению инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.
Как
С этими продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллёзов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней. Кроме того, в продуктах могут накапливаться токсины различных микроорганизмов, вызывающие пищевые токсикоинфекции.
По данным Роспотребнадзора, причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания.
Эксперты ведомства рекомендуют перед приготовлением пищи мыть руки, готовые блюда хранить не более суток и отдельно от сырого мяса.
Ведомство также советует при дистанционном заказе продуктов питания и готовых блюд посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание.
Как писал NEWS.ru ранее, в Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой. Инцидент произошёл под Амманом.
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