Эксперты назвали шаурму и салаты с майонезом наиболее опасными продуктами

https://static.news.ru/photo/bacbda78-dad7-11ea-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление некачественной шаурмы, салатов с майонезом и котлет может привести к возникновению инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, шаурма, многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, а также кондитерские изделия с кремом и изделия из рубленого мяса являются наиболее опасными продуктами питания. Также опасность представляют плохо помытые фрукты и овощи.

С этими продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллёзов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней. Кроме того, в продуктах могут накапливаться токсины различных микроорганизмов, вызывающие пищевые токсикоинфекции.

По данным Роспотребнадзора, причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания.

Эксперты ведомства рекомендуют перед приготовлением пищи мыть руки, готовые блюда хранить не более суток и отдельно от сырого мяса.

Ведомство также советует при дистанционном заказе продуктов питания и готовых блюд посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание.

Как писал NEWS.ru ранее, в Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой. Инцидент произошёл под Амманом.