Эксперты нашли ещё одну возможную причину бессимптомных случаев COVID

https://static.news.ru/photo/fe86c9ec-1792-11eb-a022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Traut via imago-images.de/Global look Press

Бессимптомное или крайне лёгкое течение коронавируса у некоторых пациентов может быть связано не только с особенностями отдельно взятых человеческих организмов, считают эксперты.

Сказать твёрдо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чём дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа, — приводит РИА Новости слова вирусолога Центра эпидемиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович со своей стороны считает, что кроме индивидуальных особенностей на течение COVID-19 может влиять выработанная устойчивость к заболеванию после перенесённого бета-коронавируса.

Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией, а это очень большое количество людей, приобрели некий иммунитет к белкам этого типа, потому что они являются главным антигеном, — допускает Попович.

Также профессор вирусологии Александр Чепурнов из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины считает, что появление толерантности к коронавирусу — это ожидаемое явление.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом людей во всём мире превысило 43 млн. В России за последние сутки было зарегистрировано 17 347 новых случаев заражения. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.