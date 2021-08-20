Эффективная профилактика заболеваний сердца

С каждым годом повышается статистика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Больше всего им подвержены мужчины и женщины в возрасте от 40 лет, но встречаются недуги и у людей помоложе. Эпидемиологические исследования показывают, что профилактика заболеваний сердца эффективно помогает сохранить здоровье и жизнь.

Как проводить профилактику, чтобы сохранить здоровье сердца, как помочь детям избежать сердечно-сосудистых заболеваний в будущем и какие витамины для сердца необходимо принимать для профилактики, — читайте в материале NEWS.ru.

К сердечно-сосудистым заболеваниям относят:

Ишемическую болезнь сердца ;

Артериальную гипертензию и гипотензию;

Болезни миокарда, эндокарда ;

Перикардит ;

Пороки сердечной мышцы ;

Гипертоническую болезнь ;

Атеросклероз ;

Цереброваскулярные патологии ;

Венозные тромбозы, тромбоэмболию лёгочной артерии ;

Другие заболевания, встречающиеся реже.

Чтобы избежать ССЗ, нужно задуматься о профилактике — для сердца и сосудов это может стать решающим фактором здоровья в будущем.

Что нужно делать, чтобы защитить себя от ССЗ:

избегать вредных привычек ( алкоголь , курение и приём наркотических средств);

контролировать свой вес, избегать резкого набора массы тела;

перейти на здоровое питание;

вести активный образ жизни, заниматься спортом .

Это основные меры профилактики ишемической болезни сердца и других ССЗ.

Здоровое питание подразумевает приём пищи 4 раза в день и ограничение употребления следующих продуктов:

кофеина, сахара , выпечки;

пальмового, кокосового , топлёного масла;

колбас , консервов, солений и соли в чистом виде;

жирных сортов мяса;

майонеза ;

газированных напитков ;

жареной пищи.

Обязательно добавляйте в своё меню оливковое, кунжутное или льняное масло, курагу, изюм, орехи, морепродукты, крупы, цельнозерновой хлеб, кисломолочную продукцию. Для профилактики аритмии сердца нужно включать в рацион грушу, сливу, малину, смородину, красный перец, томаты, зелень .

Профилактика аритмии сердца. pixabay.com

Еду следует готовить на пару или отваривать. В день выпивать не менее 1,5 литров воды, также будут полезны травяные чаи, компоты, минеральная вода.

Физические нагрузки

Слабоактивные люди больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому при профилактике заболеваний сердца особое внимание нужно уделить посильным физических нагрузкам . Рекомендуется заниматься:

плаванием ;

велопрогулками;

ходьбой на лыжах ;

скандинавской ходьбой;

лечебной гимнастикой .

Если человек ведёт активный образ жизни без спорта, например, занимается садово-огородными работами, то этого будет достаточно. Главное — не перетруждать организм. Спорт должен придавать сил и повышать настроение, а вот чрезмерные нагрузки могут нанести вред, особенно пожилым людям. Поэтому во время профилактики здоровья сердца и сосудов важно прислушиваться к организму.

Профилактика ишемической болезни сердца с детства

Множество привычек, которые могут привести к появлению ишемической болезни сердца и других ССЗ, закладываются в детском и юношеском возрасте. Например, пристрастие к фастфуду , курение, алкоголь. Многим детям профилактика для сердца и сосудов нужна уже с возраста 6-11 лет.

Профилактика для сердца и сосудов. imagebroker/Bahnmueller/Global Look Press

Статистика эпидемиологических исследований в разных странах показывает, что около 8% детей в возрасте от 13 лет имеют повышенное артериальное давление , которое у половины из них сохраняется к 18 годам. Это явный признак того, что у них может развиться гипертоническая болезнь.

Профилактика аритмии сердца и других ССЗ для детей — это прежде всего пропаганда правильного питания, спорта и здорового образа жизни без вредных привычек. Существуют программы, в том числе для детей, которые направлены на борьбу с факторами риска ССЗ. Но даже без участия в подобных программах нужно обучать молодое поколение основам здорового образа жизни на собственном примере.

Многое зависит, конечно же, от родителей — привычки питания, мотивация на занятия спортом, отказ от курения и употребления алкоголя. Успешную пропаганду здорового образа жизни могут проводить и подростки, а собственный пример будет лучшей профилактикой для сердца и сосудов.

Витамины для профилактики заболеваний сердца

Организму необходимы питательные вещества , поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы. При профилактике ССЗ витамины для сердца влияют на электролитный обмен, защищают от свободных радикалов, оказывают противоишемическое действие. При достатке витаминов сердце получает достаточное количество энергии.

Какие витамины и микроэлементы положительно влияют на работу сердечно- сосудистой системы:

Витамин С — нужен для укрепления стенок сосудов, препятствует появлению излишка холестерина;

Витамин Е — препятствует появлению тромбов, снижает вязкость крови, облегчая её проход по кровеносным сосудам;

Витамин Р — нужен для восстановления эластичности сосудов;

Ввитамин В1, В3, В6 — нормализуют сердечный ритм, расширяют сосуды, снижают АД, нормализуют жировой обмен;

Омега-3 — снижает нагрузку на сердце, восстанавливает ритм сердца;

Кофермент Q10 — способствует выработке энергии для сокращения сердца, питает сердечную мышцу;

Калий — препятствует скоплению натрия, тем самым снижая давление. Способствует прохождению импульсов по сердцу;

Магний — нужен для расширения сосудов, стабилизации сердечного ритма, сохраняет баланс калия в крови;

Витамины для сердца. pixabay.com

Таблетки, капсулы или уколы для профилактики сердца назначаются врачом. Он индивидуально подбирает форму выпуска и дозировку. Среди кардиотрофических препаратов для профилактики ишемической болезни сердца и других ССЗ наиболее популярны следующие:

«Кардонат»;

« Кардионат »;

«L-карнитин»;

« Кудесан »;

«Магнелис В6»;

« Аспаркам »;

«Рибоксин»;

«Смарт-омега».

Помните, что ответственность за профилактику заболеваний лежит, конечно же, на собственных плечах, и мы сами определяем наше будущее, когда выбираем для себя привычки, правила питания и показываем их своим детям.