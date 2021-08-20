Эффективная профилактика заболеваний сердца

С каждым годом повышается статистика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Больше всего им подвержены мужчины и женщины в возрасте от 40 лет, но встречаются недуги и у людей помоложе. Эпидемиологические исследования показывают, что профилактика заболеваний сердца эффективно помогает сохранить здоровье и жизнь.
Как проводить профилактику, чтобы сохранить здоровье сердца, как помочь детям избежать сердечно-сосудистых заболеваний в будущем и какие
Профилактика для сердца и сосудов
К сердечно-сосудистым заболеваниям относят:
Болезни миокарда,
Венозные тромбозы,
Другие заболевания, встречающиеся реже.
Чтобы избежать ССЗ, нужно задуматься о профилактике — для сердца и сосудов это может стать решающим фактором здоровья в будущем.
Что нужно делать, чтобы защитить себя от ССЗ:
избегать вредных привычек (
контролировать свой вес, избегать резкого набора массы тела;
перейти на здоровое питание;
вести активный образ жизни,
Это основные меры профилактики ишемической болезни сердца и других ССЗ.
Здоровое питание
Здоровое питание подразумевает приём пищи 4 раза в день и ограничение употребления следующих продуктов:
кофеина,
пальмового,
Обязательно добавляйте в своё меню оливковое, кунжутное или льняное масло, курагу, изюм, орехи, морепродукты, крупы, цельнозерновой хлеб, кисломолочную продукцию. Для профилактики аритмии сердца нужно включать в рацион грушу, сливу, малину, смородину, красный перец, томаты,
Еду следует готовить на пару или отваривать. В день выпивать не менее 1,5 литров воды, также будут полезны травяные чаи, компоты, минеральная вода.
Физические нагрузки
Слабоактивные люди больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому при профилактике заболеваний сердца особое внимание нужно уделить посильным
велопрогулками;
скандинавской ходьбой;
Если человек ведёт активный образ жизни без спорта, например, занимается садово-огородными работами, то этого будет достаточно. Главное — не перетруждать организм. Спорт должен придавать сил и повышать настроение, а вот чрезмерные нагрузки могут нанести вред, особенно пожилым людям. Поэтому во время профилактики здоровья сердца и сосудов важно прислушиваться к организму.
Профилактика ишемической болезни сердца с детства
Множество привычек, которые могут привести к появлению ишемической болезни сердца и других ССЗ, закладываются в детском и юношеском возрасте. Например, пристрастие к
Статистика эпидемиологических исследований в разных странах показывает, что около 8% детей в возрасте от 13 лет имеют повышенное
Профилактика
Многое зависит, конечно же, от родителей — привычки питания, мотивация на занятия спортом, отказ от
Витамины для профилактики заболеваний сердца
Организму необходимы
Какие витамины и микроэлементы положительно влияют на работу сердечно- сосудистой системы:
Кофермент Q10 — способствует выработке энергии для сокращения сердца, питает сердечную мышцу;
Таблетки, капсулы или уколы для профилактики сердца назначаются врачом. Он индивидуально подбирает форму выпуска и дозировку. Среди
«Кардонат»;
«
«L-карнитин»;
«
«Магнелис В6»;
«
«Рибоксин»;
«Смарт-омега».
Помните, что ответственность за профилактику заболеваний лежит, конечно же, на собственных плечах, и мы сами определяем наше будущее, когда выбираем для себя привычки, правила питания и показываем их своим детям.