Доктор Комаровский развеял миф о пользе черники для зрения

https://static.news.ru/photo/bb411216-bc19-11ea-b9b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что улучшить зрение с помощью черники практически невозможно. По его словам, рекламируемые препараты с этой ягодой не являются лекарством.

В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение, — указал Комаровский на своей странице в Instagram.

Доктор отметил, что препараты с черникой в любом случае не нанесут вреда здоровью, а на зрение оказывают положительное воздействие хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми полезными ягодами являются те, при выращивании которых не применяются химические удобрения. Отсутствие вредных веществ при росте растений делает их плоды ценным продуктом. К числу наиболее полезных относятся брусника и голубика, хотя они являются менее доступными. Такое мнение высказали эксперты.